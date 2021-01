María Teresa Campos vuelve a Mediaset: presentará 'La Campos móvil'

"Porque “Quedarse quieta no es una opción”: María Teresa Campos vuelve con esta declaración de intenciones a la televisión, para conversar con personalidades de todos los ámbitos, artístico, político, cultural, social, sanitario, a la vista de los viandantes que coincidan con su trayecto en el camión-plató por las calles", explica el grupo.

'La Campos móvil'

De momento se desconce si este nuevo formato se podrá ver en alguno de los canales lineales del grupo o, si por el contrario, será contenido de su plataforma de pago, Mitele PLUS, o de Mtmad, donde su nieta Alejandra Rubio ya cuenta con un videoblog.

Hay que recordar que hace sólo unos días Mediaset España ya anunció que Jesús Vázquez se pondría al frente de un nuevo formato semanal de entrevistas, producido por Bulldog TV (Mujeres y hombres y viceversa), llamado The Vázquez Experience.

Una montaña rusa

María Teresa Campos y Jorge Javier Vázquez (Mediaset)

La relación entre María Teresa Campos y Mediaset España ha sido una auténtica montaña rusa durante los últimos años con distintas idas y venidas que han sido pasto de los medios.

La presentadora fue, durante muchos años, uno de los rostros más cotizados del grupo mediático. Reina de las mañanas, pionera en el prototipo de magacine matinal que hoy en día siguen copiando con éxito todas las cadenas, María Teresa abandonó Telecinco en 2004 para probar suerte en Antena 3.

Allí, la presentadora lanzó varios insultos al Consejero Delegado de Mediaset, Paolo Vasile, en lo que parecía ya una relación completamente rota para los restos. Fue en Cada día donde llegó el mítico "¡Gilipollas!".

Años después, la presentadora no sólo se arrepintió de estas palabras, sino de haber fichado por Antena 3. "“Si no fuese por Paolo Vasile seguramente estaría en casa. Me habría hecho mayor”, dijo la presentadora bajo la mirada del italiano durante un encuentro con periodistas con motivo de la concesión del Premio Iris Toda Una Vida de la Academia de la Televisión a la malagueña en abril de 2013. "¿No me irás a llamar gilipollas otra vez?", bromeó Vasile.

Tras su fracaso en Antena 3, la presentadora regresaba a Telecinco con El laberinto de la memoria, La mirada Crítica y, especialmente, ¡Qué tiempo tan feliz!, programa que se mantuvo en las tardes del canal durante 8 años. También, durante esas temporadas, la Campos se convertía en colaboradora de Sálvame como defensora de la audiencia.

El fin de Qué tiempo tan feliz

Estos dos proyectos en la cadena llegaban a su fin en 2017, en lo que supuso un nuevo bache en la relación entre presentadora y cadena. Aunque la de Mediaset justificara la cancelación de QTTF por los datos de audiencia del programa, no era ningún secreto que durante esas últimas fechas María Teresa Campos y la cadena habían tenido algún que otro encontronazo.

Y es que tampoco estuvo exento de polémica el reality que la matriarca de las Campos, y sus hijas, protagonizaron entre los años 2016 y 2018. De hecho, durante la emisión del tercer capítulo, María Teresa mostró su malestar en directo porque la dirección del programa pidió a su hija que le preguntara por las imágenes de Bigote Arrocet con sus 'amigas' entrando y saliendo del apartamento de soltero que el humorista tiene en la capital.

Por ello, en 2019, la relación contractual de María Teresa Campos y Mediaset España llegaba a su fin después de estar esperando dos años que el grupo de comunicación le encargara un nuevo programa de televisión tras la cancelación de Qué tiempo tan feliz.