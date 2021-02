¿Podrá María Teresa grabar 'La Campos móvil' mientras circula? La DGT responde

María Teresa Campos está a punto de volver a Mediaset con La Campos móvil, un nuevo espacio de entrevistas en el que charlará con reconocidos personajes de distintos ámbitos en la parte trasera de un llamativo camión acristalado al más puro estilo Papamóvil.

La malagueña y sus invitados conversarán mientras este vehículo circula por las calles, por lo que el resto de conductores y transeúntes podrán ser testigos de todo lo que acontezca dentro del camión. Tanto Teresa como su invitado de turno irán, eso sí, sentados en un asiento homologado y protegidos con el reglamentario cinturón de seguridad.

Con estos datos adelantados por la cadena, cabe preguntarse si se podrá cumplir con la premisa de espacio "móvil" que da título a este novedoso programa. Y es que, si bien ya existen otros muchos formatos de entrevistas grabadas al volante, La Campos móvil llevará el espectáculo también al exterior del vehículo gracias a las paredes transparentes de la parte trasera del camión.

María Teresa Campos presentará 'La Campos móvil' a bordo de un camión. Mediaset

Por este motivo, BLUPER ha contactado a la Dirección General de Tráfico para consultar si, a nivel normativo, es factible que el programa se grabe en circulación o si podría incurrir en algún tipo de infracción. Ante esta cuestión, la DGT es clara: "Si el vehículo está homologado por el Ministerio de Industria, puede circular sin problema", responden desde la entidad. Por tanto, Tráfico no podría sancionar al camión de La Campos móvil ni detener su tránsito.

No obstante, las fuentes consultadas afirman que esta homologación no está reñida con el hecho de que "el resto de conductores se puedan distraer" al paso del vehículo que transportará en su remolque a la mismísima Teresa Campos, aunque este es un aspecto complejo de dilucidar y, en cualquier caso, la DGT no podría frenar el estreno del programa basándose en hipotéticas distracciones que no se han dado.

Se confirma así que para María Teresa Campos quedarse quieta no será una opción en su regreso televisivo, tal y como anunció la cadena al hacer público este formato que supondrá, además, su vuelta a la compañía de Paolo Vasile dos años después del final de su contrato.

Así será La Cámpos móvil

María Teresa volverá a trabajar en Mediaset dos años después del final de su contrato. Mediaset

Según ha adelantado Mediaset, la malagueña "conversará con personalidades de todos los ámbitos, artístico, político, cultural, social, sanitario, a la vista de los viandantes que coincidan con su trayecto en el camión-plató por las calles".

De momento, se desconoce si este nuevo formato se podrá ver en alguno de los canales lineales del grupo o si, por el contrario, será contenido de su plataforma de pago, Mitele PLUS, o de Mtmad, donde su nieta Alejandra Rubio ya cuenta con un videoblog.

Como aperitivo del programa, Teresa ya ha recorrido las calles de Madrid en el camión, desde donde ha recibido el cariño de la gente. "Ha sido uno de los días más felices de mi vida", expresaba emocionada en Sábado Deluxe, donde también confesaba que le gustaría entrevistar a Pedro Sánchez. "En uno de estos platós entrevisté a Pedro Sánchez (...). Hoy es el presidente del Gobierno. Le ha tocado lo que le ha tocado. Y me gustaría sentarme frente a él y hablar con él", desvelaba.