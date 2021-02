Ni una Eurovisión sin su correspondiente acusación de plagio

Noticias relacionadas TVE anuncia de madrugada cómo votar las canciones de Blas Cantó para Eurovisión

Esta semana escuchábamos las dos canciones con las que Blas Cantó opta a representar a España en el Festival de Eurovisión 2021, cuya celebración está prevista en los Países Bajos el próximo mes de mayo.

Uno de los temas es 'Voy a quedarme', una balada compuesta por el propio intérprete junto a Leroy Sánchez, Daniel Ortega 'Dangelo' y Dan Hammond. Canción que, para muchos, es la mejor propuesta para acudir a la cita musical.

El otro tema es 'Memoria', un uptempo también compuesto por Cantó junto a Steve Daly, Oliver Som y Leroy Sánchez, y que ya ha levantado ampollas, pues sería “muy similar” a un single del artista independiente Rakky Ripper, en concreto, a ‘Thai Food’.

A través de las redes sociales, Rakky Ripper ha dejado caer la posibilidad de que alguno de los autores de 'Memoria' hubiese escuchado esa canción cuando comenzó a moverla por las discográficas.

“Claro que hay más canciones parecidas, pero aquí coinciden fraseo, tono, rimas con la "i" y hasta decimos la palabra yo a la vez. Técnicamente si quisiera podría demandar, es lo que hay” apunta el artista, que subió la canción que habría servido de inspiración a 'Memoria' a su perfil de SoundCloud en el año 2016.

not me dejando la maqueta del neptune en ciertas discográficas hace año y medio 🤪 https://t.co/9m603T2CON — 🤍 (@rakkyripper) February 10, 2021

don't come at me, ha sido la gente la que ha encontrado la similitud, yo me he limitado a dar rt! claro q hay más canciones parecidas pero aquí coinciden fraseo, tono, rimas con la "i" y hasta decimos la palabra YO a la vez, técnicamente si quisiera podría demandar, es lo q hay🤷‍♀️ — 🤍 (@rakkyripper) February 10, 2021

Cada año es frecuente que alguna de las canciones de Eurovisión se señale como plagio de otro tema de éxito. Por ejemplo, ‘Toy’, el tema con el que Israel ganó el Festival de Eurovisión en 2018, fue acusada de plagiar a la canción ‘Seven Nation Army’ del grupo The White Stripe’s. “Tenemos que dejar de comparar canciones o si no la gente dejará de componerlas” decía Netta, la intérprete de la canción. “Yo no puedo oír la similitud” aclaraba al respecto.

La cosa no se quedó en una simple acusación: el rockero Jack White consiguió, en febrero de 2019, que se le reconozca como “coautor” del tema, y por tanto, podría recibir su parte proporcional en derechos de autor.

Siguiendo en Israel, en 1999, Charlote Nillson ganó Eurovisión para Suecia en Jerusalén con ‘Take me to your heaven’. Una canción que también tuvo polémica, pues el compositor alemán David Brandes afirmó que recordaba a su tema de 1997 ‘Out of the blue’ y que “los desarrollos melódicos y armónicos en la estrofa eran idénticos”.

No se escaparon de comparaciones el tema de Mans Zelmerlow ‘Heroes’, ganadora del Festival de 2015. Por un lado se tuvo que cambiar las animaciones que acompañaban al artista en el escenario porque recordaban al videoclip de Dandypunk 'The Alchemy of light', y por otro, porque el tema recordaba a ‘Lovers on the sun’ de David Guetta. “Es cierto que hay un parecido en la estructura. Pero no tienen más de dos tonos seguidos parecidos. Siento que se piense así”, reconocería el intérprete.

Otros temas ganadores que fueron acusados de plagio fueron ‘Rise like a Phoenix’ de Conchita Wurst (fue comparada con ‘Always’ de Bon Jovi), ‘Only Teardrops’ de Emmelie de Fortest (que bebería de ‘I Surrender’, del grupo holandés K-Otic) o ‘Euphoria’, de Loreen (fue tachada de inspirarse mucho en varios temas, entre ellos, ‘Erase you’ de Andre Ola feat Hèlene).

En España, Blas Cantó no es el único que ha visto su propuesta ensombrecida por el plagio. La puesta en escena de ‘La venda’, que defendió Miki Núñez, incluía una marioneta de gran tamaño que se bautizó con el nombre de Paco, y que habría sido una creación del griego Fokas Evangelinos, ideólogo de la puesta en escena.

Entonces una agencia alemana, WHITEvoid, señaló que sería un plagio de su muñeco Dundu, el cual llevan años utilizando. “Los buenos artistas copian, los grandes artistas roban pero el resultado debería ser mejor y no peor que el original”, señaló WHITEvoid al respecto.