Eurovisión, a un paso de los Oscar: 'Husavik' es precandidata a Mejor Canción Original

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, la película de Netflix sobre el Festival de Eurovisión, está a un paso de hacer historia en los premios Oscar. Husavik, el tema principal del filme, ha sido preseleccionado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos como posible candidata al Oscar a Mejor Canción Original en la 93 edición del certamen.

La aplaudida balada de la película ha sido elegida junto a otros 14 temas entre más de 105 títulos. Un importante hito antes de que se anuncien los nominados definitivos de cada categoría el próximo 15 de marzo.

De esta manera, Husavik se ha impuesto frente a opciones de superestrellas internacionales como Taylor Swift o Justin Timberlake, que se han quedado fuera de esta criba previa de la Academia.

Rachel McAdams interpreta 'Husavik' con la voz de Molly Sandén. Netflix

Lo cierto es que, antes de este nuevo reconocimiento, Husavik ya había sido nominada en otros prestigiosos certámenes como los Grammy, donde optó al premio a Mejor Banda Sonora Original para Medios Audiovisuales; o el Critics Choice Award, en el que fue nominada a Mejor Canción. Así, la nominación al Oscar supondría un nuevo hito para esta película ambientada en el Festival de Eurovisión.

Husavik ha contado, además, con un excelente recibimiento por parte del público. Tras su publicación, la canción entró en el top diez de iTunes a nivel mundial. El tema está interpretado por Molly Sandén, reconocida entre el colectivo eurofan por ser una de las estrellas asiduas en el famoso Melodifestivalen, la preselección sueca para Eurovisión. El título de la canción hace referencia a la ciudad islandesa de la que procede el personaje de Rachel McAdams, protagonista de la película.

Aclamada por los fans

El estreno de Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga en junio del pasado año entusiasmó a los eurofans tras la cancelación de Eurovisión debido a la pandemia del coronavirus. La película de Netflix rinde homenaje al festival europeo contando la historia de Lars Erickssong (Will Ferrell), un islandés que desde pequeño soñaba con pisar el escenario de Eurovisión y está dispuesto a hacer todo para conseguirlo.

La cinta está dirigida por David Dobkin y está plagado de cameos de reconocidos representantes eurovisivos, entre los que hay varios ganadores como Salvador Sobral (Portugal 2017), Alexander Rybak (Noruega 2009), Loreen (Suecia 2012), Conchita Wurst (Austria 2014), Jamala (Ucrania 2016), Netta (Israel 2018).