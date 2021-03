Love is in the air es una de las series turcas con más éxito a nivel internacional. La comedia romántica ya ha sido vendida a más de 40 países de todo el mundo y ha catapultado al éxito a sus protagonistas, que forman parte del star sytem turco y arrasan en redes sociales.

Telecinco estrenaba esta ficción el pasado mes de enero en su access prime time y, aunque sus datos de audiencia no han sido muy halagüeños, los espectadores españoles han podido conocer a un nuevo galán turco, Kerem Bürsin, que cuenta con casi siete millones de seguidores en Instagram. BLUPER recopila sus diez imágenes más sensuales.