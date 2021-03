'Sen Cal Kapimi' ('Love is in the air'? mejora ligeramente su audiencia en Turquía

Avacen en fotos del capítulo (böllum) 36 de 'Sen Cal Kapimi' ('Love is in the air')

Hace ahora una semana, después de que Sen Cal Kapimi (Love is in the air) cayera a su mínimo histórico empezaron a surgir rumores sobre una posible cancelación de la comedia romántica turca.

Sin embargo, la distribuidora de la ficción salió rápidamente al paso de los rumores negando que estuviera al borde de la cancelación, como así había informado un medio turco.

"Condenamos a todo aquel que dé sin piedad esta noticia injustificada. Sen Çal Kapimi sigue grabando. Nadie tiene derecho a estropear la motivación de nuestros actores y equipo incondicional", decía en Twitter la productora Asena Bulbüllosgluo.

"Por supuesto, una serie tiene un proceso de finalización. La productora y el canal decidirán juntos sobre esto y anunciarán la noticia cuando llegue el momento. Por favor, respeten el trabajo", ha añadido la directiva de MF YAPIM.

Pues bien, tras la emisión del capítulo 36 este pasado sábado 20 de marzo, las seguidoras de la serie protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel pueden respirar algo más tranquilas.

Según Dizilah, uno de los medios de referencia en Turquía, Sen Cal Kapimi consiguió mejorar ligeramente sus datos de audiencia al subir hasta un 3,31 en el rating total y hasta un 3,80 en ABC1, el índice más demandado por los anunciantes. Siguió cayendo, eso sí, en el índice AB hasta un 3,47.

Hace ahora una semana, Love is in the air había promediado un 3,11 en el rating total, un 3,80 en el índice AB y un 3,74 en el índice ABC1.

En Turquía, las audiencias tienen tres categorías: total, AB y ABC1. En la primera de ellas se contabilizan todos los públicos, mientras que en la segunda se cuentan personas mayores de 5 años y relativamente más preparadas, y en el tercero las personas de más de 20 años y relativamente más preparadas.

Para las series de verano como Sen Cal Kapimi, obtener más de un 4 se considera un dato más que decente. Si superan esa marca se ganan la renovación para la temporada regular, como así sucedió con esta ficción que en sus primeros episodios incluso llegó a doblar esta marca.

Como siempre recordamos, también hay que tener en cuenta que el canal de Sen Cal Kapimi en YouTube cuenta con 2,12 millones de suscriptores y la mayoría de sus capítulos superan los 5 millones de visualizaciones. El primer capítulo acumula 20 millones de visualizaciones y el segundo y el tercero 12 y 11 millones.

