Telecinco prescinde de Antonio David Flores en sus programas tras el testimonio de Rocío Carrasco

La emisión de los dos primeros episodios de Rocío, contar la verdad para seguir viva ya está teniendo consecuencias. Tras el duro testimonio de Rocío Carrasco que se ha visto este domingo, Telecinco ha dado un importante paso para posicionarse definitivamente en este polémico caso.

Después del revuelo ocasionado por la docuserie, la cadena ha decidido prescindir de Antonio David Flores en sus programas, según ha informado 20 minutos este lunes, a quien fuentes cercanas a la cadena han asegurado que la participación de Antonio David "no está prevista" en ninguno de los espacios de Telecinco.

La decisión se produce después de que muchos espectadores hayan expresado sus críticas por el hecho de que la cadena muestre a Rocío Carrasco como una víctima de su exmarido y a la vez siga manteniendo a ese supuesto verdugo en nómina.

-Rocío Carrasco: “Antonio David me tiró del pelo, me dio con la cabeza en la mesa y me echó la culpa de todo lo que le ocurría”



Y todavía hay gente justificando a un maltratador. Alucino #RocíoVerdad1 pic.twitter.com/22S2acfDhf — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) March 22, 2021

Aunque hasta el momento no existe una sentencia que condene a Antonio David Flores por maltratar a su exmujer, lo cierto es que la hija de Rocío Carrasco ha ofrecido un detallado y crudo testimonio, avalado por informes médicos, sobre sus vivencias con él durante su relación y después de la ruptura.

En la docuserie, la protagonista narra al detalle duros episodios que vivió junto a su exmarido: "Recuerdo un tirón de pelos, me coge del pelo y me da para abajo, me tira del pelo hacia abajo. Estaba sentada en un sofá, en una mesa camilla. Él me agarra el pelo y me dio con la cabeza en la mesa. Hay muchos episodios en esa época, no sé si por defensa emocional, que los tengo olvidados".

Según Rocío, Antonio David la agredía también verbalmente con insultos como "inútil" o "gorda". "Él tenía una cara de puertas para adentro, prepotente, todo lo sabía; y luego tenía la otra parte, que era cuando había cámaras", afirma.

Peligroso juego

Desde que anunció la emisión de Rocío, contar la verdad para seguir viva, Telecinco ha defendido que esta serie acabaría con "la mayor mentira de la historia del corazón". Sin embargo, y a pesar de mostrar a Rocío Carrasco como una víctima "paralizada por el terror", la cadena seguía contando con la presencia de Antonio David Flores en sus programas.

Tal y como analizamos en BLUPER, esta peligrosa equidistancia pone en entredicho el compromiso de la cadena con la verdad y amenaza con destruir su habitual modelo de negocio. Una situación ante la que Mediaset ha optado finalmente por apartar al colaborador de sus programas.