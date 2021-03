'Love is in the air' no será cancelada de momento: su productora niega los rumores

Serkan hace un regalo especial a Eda en los capítulos de este miércoles 10 de 'Love is in the air'

Falsa alarma. Después de que Sen Cal Kapimi (Love is in the air) cayera este pasado sábado 13 de marzo a su mínimo histórico de audiencias con su capítulo 35, el medio turco TV100 publicó que FOX Turquía había decidido cancelar la serie.

Una afirmación que ha obligado a la productora de la serie, Asena Bulbüllosgluo, a desmentir este rumor. "Condenamos a todo aquel que dé sin piedad esta noticia injustificada. Sen Çal Kapimi sigue grabando. Nadie tiene derecho a estropear la motivación de nuestros actores y equipo incondicional", ha dicho en Twitter.

"Por supuesto, una serie tiene un proceso de finalización. La productora y el canal decidirán juntos sobre esto y anunciarán la noticia cuando llegue el momento. Por favor, respeten el trabajo", ha añadido la directiva de MF YAPIM.

De esta forma, aunque de forma velada la productora está dejando entrever el futuro final de la serie, al menos aclara que se le dará un final justo y no como sucede con otras ficciones turcas, que terminan de forma precipitada.

Como ya hemos explicado, en Turquía, las audiencias tienen tres categorías: total, AB y ABC1. En la primera de ellas se contabilizan todos los públicos, mientras que en la segunda se cuentan personas mayores de 5 años y relativamente más preparadas, y en el tercero las personas de más de 20 años y relativamente más preparadas.

Para las series de verano como Sen Cal Kapimi, obtener más de un 4 se considera un dato más que decente. Si superan esa marca se ganan la renovación para la temporada regular, como así sucedió con esta ficción que en sus primeros episodios incluso llegó a doblar esta marca.

Sin embargo, tras el inicio de la temporada y la llegada de los grandes dramas de la televisión turca, Love is in the air empezó a caer poco a poco hasta el punto de que FOX Turquía tuvo que cambiarla de día, del miércoles al sábado.

En su nueva ubicación se mantendría estable hasta que el 2 de enero con su episodio 25 se disparaba hasta un 6,03 en totales y un 6 en ABC1. Sin embargo, sólo una semana después caía a su mínimo histórico con un 3,62 en totales y un 4,08 en ABC1.

Este pasado fin de semana, con su capítulo 35, la serie caía a nuevos mínimos históricos con un 3,11 en totales, un 3,80 en AB, y un 3,74 en ABC1, el índice más demandado por los anunciantes.

¿Qué audiencias ha tenido 'Sen Cal Kapimi ('Love is in the air' en Turquía?

Grandes datos en redes sociales

Mejor le va en redes sociales. La ficción protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel consigue arrasar semana tras semana con millones de tuits acumulados en la tarde del sábado, el día en el que se emite la ficción en Turquía a partir de las 20 horas -las 18 en España-.

Mientras, en YouTube, el canal Sen Cal Kapimi cuenta con 2,12 millones de suscriptores y la mayoría de sus capítulos superan los 5 millones de visualizaciones. El primer capítulo acumula 20 millones de visualizaciones y el segundo y el tercero 12 y 11 millones.

A todo ello hay que sumar que la serie ha sido licenciada en 45 territorios, incluidas dos grandes cadenas que cubren Medio Oriente y la región Comunidad Económica Europea, entre las que se encontraba Telecinco.

Esto estaría haciendo que FOX Turquía se esté pensando seriamente la cancelación de Sen Cal Kapimi ya que las ventas internacionales podrían compensar los malos datos de audiencia en abierto.

De hecho, conscientes de ello, las fans de Love is in the air se movilizan sábado tras sábado en redes sociales para hacer ver su fortaleza y fidelidad a la serie a la productora y el canal, consiguiendo varios trendig topics mundial gracias a sus millones de tuits.

También te puede interesar...