¿Qué pasa en el capítulo (böllüm) 37 de 'Sen Cal Kapimi'?: resumen, fotos, trailers

Avance en fotos del capítulo (böllum) 37 de 'Sen Cal Kapimi' ('Love is in the air')

Tras más de seis semanas cayendo en audiencias, lo que generó rumores sobre su posible cancelación, Sen Cal Kapimi (Love is in the air) conseguía remontar ligeramente el pasado sábado con su capítulo 36.

Según Dizilah, uno de los medios de referencia en Turquía, Sen Cal Kapimi logró subir hasta un 3,31 en el rating total y hasta un 3,80 en ABC1, el índice más demandado por los anunciantes. Siguió cayendo, eso sí, en el índice AB hasta un 3,47.

Una semana antes, Love is in the air había promediado un 3,11 en el rating total, un 3,80 en el índice AB y un 3,74 en el índice ABC1.

Mientras, en el canal de YouTube de Sen Cal Kapimi, que cuenta con 2,17 millones de suscriptores, el capítulo 36 ya acumula 2,4 millones de visualizaciones.

Serán unos datos que intentará remontar este sábado 27 de marzo con la emisión del capítulo (böllüm) 37, que emitirá FOX Turquía a partir de las 18 horas (20:00 hora española) y que se podrá ver en directo desde España a través de YouTube.

Sinopsis

Eda decide alejarse de Serkan tras la noticia del embarazo de Selin. Serkan, por otro lado, se sorprende por esta actitud de Eda, pero a pesar de la confusión de su chica, intenta aferrarse a su amor.

Esta vez es Serkan quien luchará por Eda. Eda, por otro lado, investiga si Selin está realmente embarazada o no. ¿Selin está realmente embarazada o todo es un juego?

Fotos del capítulo

Trailers del böllüm 37

También te puede interesar...