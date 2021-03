'Azize', la fallida serie que reunió a Hande Erçel de 'Love is in the air' y Buğra Gülsoy de 'Mi hija'

Mi hija y Love is in the air son dos de las series turcas con más éxito de España. Mientras la ficción de Antena 3 arrasa cada domingo con cerca de tres millones de espectadores, la de Telecinco ha mantenido un buen funcionamiento en el access prime time, situándose en torno a los dos millones. Además, ambas tienen una notable repercusión en las redes sociales.

Ese seguimiento masivo se traduce también en la irrupción de los nombres de sus protagonistas en el mercado internacional. Así, cada vez son más las estrellas turcas reconocidas también en España. Dos de ellas son Hande Erçel, que interpreta a Eda en Love is in the air; y Buğra Gülsoy, quien da vida a Demir en Mi Hija.

Pese a que ambos actores compiten en las parrillas con dos series rivales, en su día coincidieron en otro proyecto televisivo en el que también actuaron como personajes principales.

Cartel de la serie 'Azize'. Kanal D

El 19 de noviembre de 2019, Kanal D estrenaba Azize, una ficción en la que Hande Erçel y Buğra Gülsoy dan vida a los dos protagonistas. En aquella serie, Hande Erçel interpretaba a Melek, una joven enfermera huérfana que, tras crecer en unas condiciones muy duras, decide vengarse de quienes mataron a sus padres y adopta la identidad de Azize para infiltrarse en la familia de mafiosos Alpan, causantes de ambos asesinatos.

Sin embargo, igual que en Love is in the air, el amor irrumpe inesperadamente en la vida de la protagonista. Kartal, el hijo menor de la familia Alpan, interpretado por Buğra Gülsoy, se enamora de Azize y ella, aunque intenta utilizarle para llevar a cabo su venganza, acaba cayendo rendida a sus encantos.

A pesar de la prometedora apuesta de combinar en una trama amorosa a dos de los actores más cotizados del mercado turco, Azize no tuvo la acogida esperada por la audiencia y acabó siendo cancelada fulminantemente tras la emisión de su sexto capítulo, sin llegar a concluir ni siquiera su primera temporada.

En aquel tiempo, los actores acapararon numerosos titulares por el estrepitoso fracaso de su proyecto, algo totalmente inusual en sus respectivas trayectorias, pues ambos están acostumbrados a poner rostro a ficciones de larga duración y audiencias millonarias en Turquía que, además, se acaban exportando al mercado internacional.

Pérdida de audiencia

Las cifras de 'Love is in the air' en Turquía no paran de descender.

El caso de Love is in the air también está en el punto de mira de los medios turcos desde hace varias semanas. La serie firmaba el pasado sábado 13 de marzo su mínimo histórico de audiencia con la emisión de su episodio 35 en FOX y el medio turco TV100 publicaba que la cadena había decidido cancelar la serie.

Sin embargo, poco después la productora de la ficción, Asena Bulbüllosgluo, se pronunciaba para desmentir este rumor en su perfil de Twitter: "Condenamos a todo aquel que dé sin piedad esta noticia injustificada. Sen Çal Kapimi sigue grabando. Nadie tiene derecho a estropear la motivación de nuestros actores y equipo incondicional", aseveró.

La directiva de MF YAPIM añadía que "por supuesto, una serie tiene un proceso de finalización". Sin embargo, aseguraba que "la productora y el canal decidirán juntos sobre esto y anunciarán la noticia cuando llegue el momento". Y es que, el contrario de lo que suele ocurrir en el mercado europeo, la emisión de la serie en Turquía está muy pegada a las grabaciones de nuevos episodios, de manera que en el momento de ser cancelada se paraliza la producción.

