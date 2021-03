Telecinco trocea en dos la emisión de 'Love is in the air' para maquillar su audiencia

Avance en fotos de los capítulos de 'Love is in the air' que Telecinco emite este martes 23

Hace ahora una semana, Mediaset España decidía reducir la emisión de Love is in the air sólo a la noche del martes. Lo hacía para así poder emitir dos galas semanales de La Isla de las Tentaciones y porque Telecinco se está acercando a la emisión original en Turquía.

Eso sí, retiraba de su programación el programa Hay más imágenes para ti de La isla de las tentaciones y adelantaba la emisión de Love is in the air a las 22:00 horas, una hora antes de lo que se venía emitiendo en semanas previas.

Por todo ello, la cadena decidió trocear la emisión de la serie turca en dos para así maquillar sus datos de audiencia. De esta forma, Telecinco incluye un copyright a las 23 para dividir la emisión y que se cuente por una parte de 22 a 23 horas y, por otra, de 23 a 01:15 horas.

Con este movimiento, Mediaset España intenta que no se vea afectada la cuota de pantalla de Love is in the air, ya que si se midiera de 22 a 01:15 horas, este registro se vería seriamente perjudicado debido a que en su primera parte consigue peores datos.

Así, por ejemplo, este martes, Love is in the air promediaba un 11,2% y 1.924.000 espectadores en su primer tramo y un 12,9% y 1.395.000 espectadores en el segundo. Como se puede apreciar, en la primera hora la serie consigue más espectadores pero peor cuota. Algo que cambia las tornas en la segunda hora.

Mientras, la semana pasada, la serie protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin anotó un 10,5% y 1.825.000 espectadores en el primer tramo y un 13,8% y 1.471.000 espectadores en el segundo tramo. Una semana antes había anotado 13,3% y 1.428.000 espectadores.

De esta forma, Telecinco también intenta que la diferencia en cuota respecto a Mujer no sea tan elevada. La serie de Antena 3 firmó la semana pasada un 19,8% y 2.271.000 espectadores y anoche un 19,1% y 2.284.000 espectadores.

Audiencia social e internet

Los datos de Love is in the air en abierto contrastan con su audiencia social. Según la consultora Dos30', la comedia romántica turca se convirtió este martes en lo más comentado del día con 64,1K tuits de 2,2K autores y con unas impresiones de 2,5 millones.

Asimismo, la serie ha conseguido ser el contenido con más visualizaciones de las webs de Mediaset España en el presente año solo superado por La Isla de las Tentaciones y que se multipliquen las suscripciones a Mitele PLUS, la plataforma de pago del grupo.

No obstante, sus usuarios han mostrado su enfado durante las últimas semanas debido a que Mediaset España ha cambiado las condiciones de contratación, ya que ahora solo suben capítulos nuevos de Love is in the air los lunes, miércoles y viernes cuando al principio prometieron episodios nuevos cada día.

