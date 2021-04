Rocío Carrasco y el traje de chaqueta azul klein de 655 euros con el que concedió la entrevista de su vida

Rocío Carrasco (43 años) ha hecho historia. La hija de la fallecida Rocío Jurado, que ha permanecido en silencio durante más de 20 años y que ha visto cómo durante todo ese tiempo su exmarido, Antonio David Flores (45), y otros familiares directos han dibujado de ella el perfil de una mujer sin sentimientos, ha concedido su primera gran entrevista en un plató de televisión.

Y lo ha hecho no sólo ante dos presentadores estrella de Telecinco como Jorge Javier Vázquez (50) y Carlota Corredera (46), sino con seis colaboradores al frente y 28 intervinientes, incluyendo a su marido, Fidel Albiac (48), quien, por su parte, tuvo su momento y de cuya figura también se han nutrido cientos y cientos de horas en los programas.

Para la ocasión, para la entrevista de su vida, Rocío Carrasco debía seleccionar un estilismo adecuado, regio, elegante, que le otorgase crebilidad. Un atuendo sin demasiadas estridencias -para poner la atención sobre todo en su relato-, pero también acorde y coherente con la estética que ha mantenido desde que el pasado 21 de marzo se emitiera el primer episodio de Rocío, contar la verdad para seguir viva.

En ese sentido, tal y como ha podido averiguar JALEOS, la hija de La más grande seleccionó un traje azul klein de la firma española Bleis Madrid. Se trata de un sastre de dos piezas compuesto por un blazer con cierre central con dos botones dorados y un original pantalón con abertura bajo delantera. El precio del blazer es de 400 euros, según consta en el sitio web de la prenda. El pantalón, por su parte, tiene un precio de 255 euros. En total, 655 euros de traje azul eléctrico para contar su verdad.

Como curiosidad, la fundadora de esta firma española es Blanca Rodríguez, diseñadora madrileña y expareja del actor Álex González (40). Blanca Rodríguez era una mujer centrada exclusivamente en el mundo financiero y de la empresa, pero su pasión siempre fue la moda.

Su coraje y valentía hicieron que decidiera poner en pie su propia firma, lo que hoy es Bleis Madrid. Blanca Rodríguez se formó y se graduó en la prestigiosa escuela Parsons School of Design | The New School en Nueva York, donde estudió tres años. Y después entró a formar parte durante medio año del equipo de Proenza Schouler. En concreto, en el departamento de diseño de complementos.

Fue en 2017 cuando creó Bleis Madrid, la marca que ahora parece convertirse en la maison de cabecera de Rocío Carrasco, pues cabe recordar que el celebérrimo traje dos piezas fucsia de su serie documental también está firmado por Bleis -tiene, por cierto, el mismo precio de venta-. Blanca no está sola en este proyecto.

Para ello cuenta con dos de sus hermanas. El ADN de Bleis Madrid es la calidad, la elegancia, la atemporalidad y el lujo que se respira en sus prendas y en las personas que las llevan. Se trata de un producto cien por cien español, tanto en diseño como en fabricación y su sede está en Barcelona. No obstante, cuentan con un atelier en Madrid donde realizan el pre-order.

Además, como no podía ser de otra manera, en los tiempos que corren -y también debido a la pandemia de coronavirus- en los que la costura a medida es más difícil de realizar por las restricciones y la distancia social, Bleis Madrid ha potenciado sobremanera su venta online.

