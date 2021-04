Duro golpe para Antonio David Flores: las nuevas empresas que se niegan a trabajar con él

La vida de Antonio David Flores (45 años) cambió radicalmente el martes 16 de marzo cuando Telecinco, en un inesperado giro de guion, impactó al emitir por primera vez y en presencia del malagueño el tráiler de Rocío, contar la verdad para seguir viva.

El desgarrador testimonio de Rocío Carrasco (42) tras más de 20 años de silencio ha provocado un tsunami informativo que ha salpicado incluso al ámbito político. Desde la ministra de Igualdad, Irene Montero (33), hasta la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra (41), se han pronunciado catalogando a la hija de Rocío Jurado como una mujer víctima de la violencia de género.

Apenas horas después del estreno los episodios cero y uno de la docuserie, Mediaset decidía prescindir de los servicios de Antonio David Flores como colaborador de sus programas. Una reacción no demasiado sorprendente, pues tan sólo había que echar un ojo a las redes sociales para comprobar que desde ahí ya se clamaba al boicot de la cadena en el caso de que el ex guardia civil hubiera tenido derecho a réplica desde cualquiera de los espacios audiovisuales del grupo de comunicación.

Antonio David Flores, en una imagen de archivo.

Ídem con las revistas. El miércoles 24 de marzo la publicación Diez minutos recogía un entrecomillado de Antonio David Flores sin carácter de exclusiva -eran las últimas palabras del tertuliano para Sálvame- y desde Twitter se empezó a llamar a la cancelación de la publicación con el hashtag #YoNoComproDiezMinutos.

Ahora, según ha podido confirmar JALEOS, Antonio David Flores se enfrenta a un nuevo golpe, un varapalo a su imagen que le afectará, fundamentalmente, en el plano económico. A la falta de trabajo en Telecinco y la negativa de las revistas impresas a darle voz por miedo a la retirada de anunciantes -el precedente claro es el caso de Gran Hermano con Carlota Prado- ahora se suma la caída de campañas publicitarias a través de sus redes sociales, tal y como ha podido averiguar este diario.

Antonio David Flores cuenta con un representante para los medios de comunicación, Agustín Etienne, el mismo de Belén Esteban (47), Rocío Flores (24) y Olga Moreno (45). Y, además, tiene otros agentes para sus colaboraciones online. Acciones, obviamente, que son de una remuneración algo inferior, pero que a final de mes siempre le reportaba un plus en positivo.

Este periódico puede afirmar por fuentes cercanas a Flores que existe un gran malestar por parte de determinados empresarios que ya contaban con la imagen de Antonio David para promocionar sus productos y servicios y cuyas campañas publicitarias se han caído por expreso deseo de sus clientes.

Flores tenía cerrados ciertos acuerdos con centros de medicina y cirugía estética, odontología, bebidas premium, locales comerciales y restaurantes y también algunas colaboraciones con compañías de moda -ropa que lucía en sus distintas apariciones en televisión-.

Antonio David promocionando una empresa de quiromasajes.

Por estos trabajos a los que daba salida a través de sus redes, Flores se embolsaba entre 400 y 600 euros más IVA por publicación. El último post del exmarido de Rocío Carrasco en su cuenta de Instagram data del pasado 8 de marzo. 36 días después, esta herramienta que muchas personas -también él- utilizan para generar beneficios económicos, permanece en absoluto silencio.

El motivo de esta inactividad no es otro que el del rechazo propio de las citadas compañías. A lo largo de su feed de Instagram, sus más de 266.000 followers lo han visto almorzando y cenando en distintos restaurantes de Málaga y Madrid o tratando sus problemas musculares en un quiromasajista con el que también participaba activamente a golpe de colaboración. Ahora nadie quiere que el ADN de su marca lleve el rostro o el nombre de Antonio David Flores.

Primeras palabras

En estos días, Antonio David ha cambiado completamente su discurso. Al comprobar que nadie estaba dispuesto a pagar por sus primeras palabras tras la emisión de los seis primeros episodios de su documental, el malagueño ha roto su silencio haciendo declaraciones a las agencias que lo aguardan a las puertas de su casa o en las estaciones de Málaga-María Zambrano y Madrid-Puerta de Atocha.

Antonio David Flores explica cómo se encuentra tras la emisión de los primeros episodios de la docuserie de Rocío Carrasco.

Con gorra y jeans, Antonio David confesó que "estoy bien, tranquilo y fuerte" y anunció que el motivo de su viaje a la capital es porque "vengo a una reunión con Iván Hernández, mi abogado, cuando llegue el momento tomaré las acciones legales oportunas que me recomiende mi abogado". El ex guardia civil va a demandar todo lo demandable porque "se me está difamando, calumniando, injuriando", algo de lo que se va a defender por los cauces legales próximamente.

"Rocío -en alusión a su hija- no se encuentra lo bien que debería encontrarse y es obvio, pero ella está fuerte. Estamos fuertes todos, que es lo importante en estos casos", reveló. Y, muy claro, negaba que las impactantes declaraciones de Rocío Carrasco fueran a propiciar un acercamiento con sus hijos: "¿Tú crees que ese documental está hecho con la intención de acercar posturas?".

