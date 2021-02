Jorge Javier y Belén, lo que nadie cuenta de su bronca, una reunión 'secreta' y la oferta de Carlos Herrera

Martes 16 de febrero de 2021. Plató de Sálvame, Telecinco. Jorge Javier Vázquez (50 años) y Belén Esteban (47) vuelven a protagonizar un duro enfrentamiento en directo. Todo empezó porque, al parecer, el catalán había estado enseñando fotos de la de Paracuellos del Jarama a los colaboradores en las que estaba "horrorosa", lo que reviró a la Esteban. El ambiente se enrareció. "Me molesta que lo enseñes porque yo de ti no hago coñas", comienza su defensa la colaboradora, para añadir, tras las disculpas de Jorge, lo que detonó la bomba: "No, no te creo, claro que no te creo. Tengo muchas cosas tuyas y en mi vida he enseñado nada".

Tras esto, vino la frase demoledora de Vázquez -"Que salgas diciendo que tienes fotografías mías, me da cuenta del nivel de persona que eres. Jamás te hubiera yo dicho algo así"- y se sucedieron unos minutos en los que Belén enmudeció, Jorge cargó las tintas y su también amiga, hasta ahora, abandonó el plató. Se creyó que volvería, pero no lo hizo. Ni ese día, ni al siguiente ni al otro. Han pasado más de 10 días en los que Sálvame ha seguido su curso sin Esteban y con un Jorge Javier haciendo vida normal. Como si nada hubiera pasado. Ni una mínima referencia.

Jorge Javier y Belén Esteban en una imagen de archivo tomada en 2015. Gtres

Todos se preguntaron por qué Esteban no volvía y esta semana una revista aseguraba que se estaba planteando su futuro profesional. JALEOS se ha puesto en contacto con su entorno laboral para despejar todas las dudas. Hay cosas ciertas en lo que se ha publicado, pero otras no. La crisis en la relación es real. Belén se fue y advirtió que no volvería a entrar a plató. "Se sintió como humillada, parecido a lo que pasó en Deluxe. Indefensa, nunca dijo nada para perjudicar a Jorge", explica una buena fuente.

Actualmente, no hay relación entre los amigos. No han hablado. Esteban no ha acudido al plató en este tiempo por una sencilla razón: estaba acordado por vacaciones. "Ya había dejado dicho a sus jefes que se cogía unos días por unos asuntos personales. Ha coincidido de esa manera, lo que ha provocado la especulación". Ahora, pasado el vendaval y resueltos sus asuntos personales, la colaboradora piensa volver y ya está cerrando. En los próximos días reaparece. Lo hará en su programa, pero se desconoce si en versión Diario o Deluxe. Ella quiere Diario; sus jefes, Deluxe. Según la información que maneja este periódico, el pasado jueves Esteban se reunió en Mediaset "para hablar de su vuelta".

La última imagen de Belén tras la bronca con Jorge. Gtres

Una suerte de reunión 'secreta' con los mandamases de su programa, pues nadie hizo mención de que la Esteban estuviese en las instalaciones de la cadena. Belén lo ha pasado muy mal estos días y sus jefes y amigos han querido testar su ánimo. Hasta donde se desliza, Belén quiere una vuelta sin ruido, ni bombo ni luces ni taquígrafos. Así lo comunicó. No desea hacer un show de algo que le hizo pasarlo tan mal ese aciago 16 de febrero. Esa fue su condición inicial: regresar a su puesto de trabajo, pero sin cara a cara televisado con Jorge. Ellos deberían hablar, pero antes en privado. Al cierre de este artículo, se apunta a que han existido negociaciones para que Esteban se sentara este fin de semana en Deluxe. Ha dicho no finalmente. Habrá que ver quién termina ganando esta partida. De momento, productora 0- Belén 1.

Estos días se ha estado especulando con el posible adiós de Belén de Sálvame. Ha vuelto a sonar con fuerza la supuesta invitación que le hicieron hace un tiempo para enrolarse en Viva la vida, junto a su amigo Raúl Prieto. Nada que ver, se confía: "Belén adora a Raúl, pero nunca abandonaría Sálvame ni La Fábrica. Antes abandona la tele, fíjate lo que te digo. De hecho, se lo ha planteado mucho últimamente. Ella está en un punto en el que se ve de retirada. Sabe que su momento pasará pronto y te aseguro que no lo vive con tristeza. Tiene mil planes personales fuera de la tele y se ha ganado un dinero, pese a lo mal que lo ha pasado en lo económico". Quien sí ha vuelto a tocar a su puerta es Carlos Herrera (63).

Cuando ocurrió aquella bronca política en Sábado Deluxe, Herrera la tentó a través de su programa de radio. Dijo que tenía las puertas abiertas y todo el equipo del locutor se mostró encantado. Belén declinó la oferta. Ahora, Carlos ha vuelto a dejarle caer en la radio que allí tiene su casa, pero la colaboradora no se lo ha llegado a plantear ni siquiera: "Lo agradece porque le gusta mucho Carlos y lo sigue. Tienen buena química, pero nada más. Es un juego mediático, por así decirlo. Nada serio". Sea como fuere, Belén vuelve muy pronto.

Así ocurrió su enfrentamiento

📹 Nueva bronca en directo entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban en 'Sálvame': "Me has demostrado la clase de persona que eres", y ella acaba abandonando el plató #yoveosálvame pic.twitter.com/NEYIOQTENV — Tweets de tele (@teletuits) February 16, 2021

Tras la frase de Belén donde aseguraba que también tenía en su haber fotos de Jorge que nunca quiso enseñar, este explotó a lo grande. "Jamás te hubiera yo dicho algo así. Te he pedido perdón de manera clara y, además de no ser capaz de aceptar las disculpas, dices que tienes fotografía. ¡Paso! Me has demostrado cómo eres", aseguró, para añadir: "De mí puedes enseñar lo que te salga de las narices. Pero, vamos, que ese tipo de comentarios a mí me demuestran el tipo de persona que eres. Por si acaso me faltaba conocerlo. ¡Venga ya las tonterías estas! Ahora no me vengas con amenazas".

"Aquí, ¿qué pasa? ¿Sólo cuando tú pides disculpas se te pueden aceptar? ¿Tienes la potestad de pedir perdón y que la otra persona lo acepte? ¿Eres tú quién dicta si esto sí o no? Conmigo, no. Te he pedido disculpas de corazón. No me llores porque me da igual. El llorar funciona muy bien en cámara", continuó con su descargue, antes de que Esteban se levantara de plató y se marchara.

Una guerra muy parecida a la que protagonizaron cuando Esteban regresó al Deluxe tras más de 100 días de ausencia por la Covid-19. "Estoy hasta el mismísimo que me digas que tienes familia que lo está pasando mal, yo también tengo familia que lo está pasando igual de mal que la tuya, no me pongas en la misma mierda", le espetó Jorge. Tras aquello, el programa de Telecinco montó la cumbre de la paz entre ambos en la que solucionaron sus diferencias. Sin embargo, según confesó Esteban, "desde el sábado aquel lo nuestro no es igual". Por todo ello, la colaboradora afirmó que desde entonces había decidido estar más zen y no entrar en conflictos con él. "No me merece la pena. Todo fue desmedido. Me comí un marrón que no me tenía que comer. Dijiste cosas que no eran verdad y no te importaban", aseveró.

