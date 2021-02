Julia Janeiro muestra su faceta más desconocida en medio de su creciente popularidad en redes

Julia Janeiro (17 años) se ha convertido en un fenómeno de las redes sociales. La reciente guerra mediática entre María José Campanario (41) y Belén Esteban (47) despertó el interés de los usuarios e incrementó su popularidad de forma exponencial. Mientras se redacta esta noticia, la joven suma 39.000 seguidores que siguen de cerca cada una de sus desconocidas facetas. La última, la de cocinera.

Este jueves, la hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique (47) colgó varios vídeos en sus stories de Instagram para compartir la receta de una crema de calabacín. En una serie de imágenes Julia explicó cuáles son los ingredientes a utilizar, el paso a paso y el resultado final de este plato que, a juzgar por las imágenes, parece sencillo.

Julia Janeiro ha compartido el paso a paso de la receta. Instagram

La joven, que alcanzará la mayoría de edad el próximo mes de abril, también compartió en redes otras de las actividades que llevó a cabo este jueves. Julia dedicó un tiempo a estudiar y un momento para ver la entrevista que le hizo Bertín Osborne (66) a su padre, durante la emisión de su programa en Canal Sur.

En los días previos, Julia también había mostrado otros detalles de su vida, hasta ahora desconocidos. El pasado San Valentín, en medio de su creciente popularidad, no dudó en presentar públicamente a su novio, un futbolista del Móstoles llamado Bryan y del que está "locamente enamorada". Según pudo confirmar JALEOS, la joven conoció al deportista tras pasar una temporada en Nueva York y ahora viven una bonita e intensa historia de amor.

Aunque Julia Janeiro reúne todas las características de convertirse en un perfil mediático, su intención es hacer una carrera universitaria. De acuerdo con la información que maneja este periódico, la joven no quiere ser conocida y se estudiará la forma en la que se comunicará su decisión. Ella quiere estudiar y trabajar de ello. No le gusta la tele ni ser un personaje. Según la periodista Beatriz Cortázar, la hija de Jesulín de Ubrique podría decantarse por algo similar a Administración y dirección de Empresas.

Julia Janeiro también ha mostrado el resultado de su receta. Instagram

No obstante, esto no le ha hecho parar con su actividad en redes sociales. Aunque sus publicaciones son escasas, sus stories son cada vez más frecuentes y su número de seguidores es mayor. Para conseguirlo, no solo se ha valido de la guerra entre su madre y Belén Esteban, sino también de una estrategia que, en su caso, ha sido muy efectiva. Este medio pudo comprobar que la joven dejó su perfil abierto durante unas horas. Si bien poco después la volvió a cerrar para mantener su contenido privado, su crecimiento no cesó. Lejos de ser selectiva, la hija de Jesulín de Ubrique aceptó un sinfín de perfiles. Actualmente, su cuenta de Instagram es pública.

En cuanto a sus publicaciones, las instantáneas que comparte son del estilo de una influencer metódica. Sabe cómo posar y lucir figura curvilínea, demuestra que domina a la perfección el famoso maquillaje contouring con iluminador en los pómulos y delineados en las cejas y labios incluido; y también postea imágenes de detalles de diseño y ambientes idílicos para armonizar los colores pastel de su perfil y que así luzca como una cuenta de Instagram muy profesional.

La estrategia que utilizó Julia Janeiro para ganar seguidores. Instagram

No hay duda de que la joven piensa muchísimo el contenido que va a publicar antes de compartirlo y sus seguidores se lo han 'agradecido' creando una especie de club de fans en su honor. Se trata de un grupo "de apoyo a su persona" que se fraguó de manera humilde hace pocos días.

[Más información: Julia Janeiro y la hija de Belén Esteban, la verdad de su relación y su manera de afrontar los 18 años]