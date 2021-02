Andrea Levy, Campanario, Lady Gaga y otros famosos que sufren el infierno de la fibromialgia

Después de la lluvia de críticas por sus problemas al hablar en los últimos plenos del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy (36 años) revelaba ayer, en el espacio de Cuatro Todo es mentira, que padece fibromialgia. "Es una enfermedad que provoca un dolor casi paralizante muchos días y por todo el cuerpo. Una enfermedad que muchas noches te deja sin dormir porque causa un insomnio casi permanente", explicaba la concejala del PP en el programa que presenta Risto Mejide (46), donde deslizaba que esas dificultades a la hora de hablar se debían a un efecto secundario de la medicación que se le está administrando.

La política es tan solo el último rostro público que ha querido abrirse y explicar que padece esta dolencia que provoca dolores en todo el cuerpo, en los llamados puntos de sensibilidad. Uno de los casos más seguidos por la prensa nacional en los últimos años ha sido el de María José Campanario (41), que ha necesitado varios ingresos hospitalarios para paliar esos dolores.

La mujer de Jesulín de Ubrique (47), que lleva 13 años luchando contra la fibromialgia, se pronunció a finales de 2018 en un evento solidario para visibilizar esta dolencia y para frenar las críticas de quienes ponían en entredicho que su salud estuviese mermada por esta enfermedad silenciosa: "Los que la padecemos más días malos que buenos, es una lástima. Ya va siendo hora de que las administraciones y la sanidad nos planteen alguna solución a nivel multidisciplinar. Los enfermos de fibromialgia no estamos locos, el dolor que se padece es real, aunque no se ve. Desgraciadamente no hay una radiografía o prueba diagnóstica todavía que pueda descartar quien la padece y quien no".

Sin salir de nuestras fronteras, tenemos el caso, también, de Maite Galdeano (51). "Me quise suicidar tirándome a las vías del tren", manifestó en una entrevista con Lecturas, reflejando con su afirmación hasta que punto llegaron a desesperarle los dolores. Una enfermedad por la que percibe una pensión de 1.100 euros, dato que reveló ella misma y que puso a la pamplonica en el centro de la polémica después de ver cómo bailaba, gateaba y se movía durante su paso por La casa fuerte.

También Mireia Montálvez (38), la cantante que saltó a la fama de la mano de la primera edición de Operación Triunfo, explicó que la padece. Ella usó su cuenta de Instagram para darlo a conocer: "Sufro de fibromialgia desde muy jovencita. Eso me causa muchos dolores en el cuerpo, pero, sobre todo, la espalda y el cuello. Tengo que controlar mucho el ejercicio que realizo, porque puedo hacerme daño y además me canso muchísimo antes que una persona sin este problema".

Estrellas internacionales

Más allá de nuestras fronteras, hay rostros con mucho peso en el panorama internacional que han querido sensibilizar a la población de que la fibromialgia no solo es una enfermedad real, sino que hay etapas en las que imposibilita, por ejemplo, embarcarse en una gira musical. Ese fue el caso de Lady Gaga (34), quien en septiembre de 2017 anunciaba que iba a tomarse un tiempo de "reflexión y sanación", a alejarse de los escenarios de manera provisional.

En el documental biográfico, emitido por Netflix, Gaga: Five Foot Two, la artista hablaba de una enfermedad a la que puso nombre a través de un tuit en el que se desahogaba: "Hay algo dentro de mí que cree que el dolor es un micrófono... y el dolor no me hace ningún bien a menos que lo transforme en algo que lo sea". Unas líneas en las que advertía que, una vez terminase su gira Joanne, se tomaría un descanso.

Si bien es cierto que la fibromialgia afecta en mayor medida a las mujeres, estrellas masculinas, como Morgan Freeman (83). El actor sufrió un accidente de tráfico en 2008 y, desde entonces, la padece. En 2015, en unas declaraciones al Daily Beast admitió que consumía marihuana para hacer frente a los fuertes dolores que le provoca.

