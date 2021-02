Secuestran a tiros a los perros de Lady Gaga y la cantante ofrece 400.000 euros de recompensa

Lady Gaga (34 años) se encuentra en estado de shock. La noche del martes, 24 de febrero, Ryan Fischer, el paseador de sus perros, fue atacado por dos hombres que le propinaron cuatro disparos en el pecho. Lo hicieron para secuestrar a los tres animales de la cantante.

Gaga posee tres bulldogs franceses llamados Miss Asia, Gustavo y Koji. Aunque los asaltantes quisieron llevarse a los tres, la primera fue rescatada por la Policía en el momento de la huida, pero los otros dos permanecen en paradero desconocido.

Lady Gaga siente adoración por los bulldog franceses. Gtres

Debido a lo importantes que son para la artista, ha decidido ofrecer una recompensa una recompensa de 500.000 dólares -411.000 euros- para quien le devuelva sus mascotas sanas y salvas. Lady Gaga asegura que "no hará preguntas" a la persona que se los traiga, ya que solo le importa recuperarlos cuanto antes y en buen estado.

El asalto sucedió en la zona de West Hollywood, en Los Ángeles, sobre las diez de la noche del pasado martes. Y para fortuna de la cantante, todo quedó registrado y grabado por las cámaras del lugar.

En los vídeos se puede ver claramente el momento del tiroteo. Un hombre se dirige al paseador, garra de repente las correas de los perros y le grita "¡Dámelos, dámelos!". Entonces el paseador de perros comienza a gritar y a decir "¡No, no!", resistiéndose a soltar las correas.

El ladrón y Fischer forcejean durante un tiempo breve y un segundo atacante se baja del coche parado a su lado y trata de quitarle los perros, sin conseguirlo. Tras un forcejeo prolongado entre los tres, el primer asaltante saca un arma. Es entonces cuando el segundo atracador agarra al paseador y sus correas y el primero le apunta con el arma y le dispara. En ese momento uno de los animales huye y los ladrones consiguen subir a su coche a los otros dos bulldogs y se marchan a toda velocidad.

"¡Me han disparado, me han disparado, oh, dios mío, oh, dios mío", dice el paseador. Al poco, un vecino se asoma y al ver la escena, decide atenderle y llamar a la Policía.

La cantante con sus tres bulldogs, que hoy lucha por recuperar. RRSS

El paseador, Ryan Fisher, queda tumbado sobre el suelo herido de gravedad, aunque consciente y capaz de comunicarse cuando llegan los cuerpos policiales. El hombre fue trasladado al hospital más cercano donde recibe atención médica y se encuentra en estado crítico, según la prensa internacional.

En lo que respecta a los perros de Lady Gaga, los secuestrados, Koji y Gustavo siguen sin aparecer mientras que Miss Asia permanece junto a su dueña, pues logró escapar en el momento del tiroteo y después fue recuperada por las autoridades. Algunos testigos vieron cómo los agentes la llevaban envuelta en una sábana antes de colocarla en la parte trasera de su coche patrulla.

El Departamento de Policía de Los Ángeles tiene varios datos de los atacantes, aunque de momento los datos son confusos. Aseguran que Fischer recibió disparos de dos sospechosos que huyeron en un vehículo Nissan Altima de color blanco y que el ataque se produjo con un arma semiautomática.

