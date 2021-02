Julia Janeiro incrementa su popularidad en redes con la guerra entre Belén Esteban y María José Campanario

La batalla entre Belén Esteban (47 años) y María José Campanario (41) está teniendo consecuencias. No solo en ellas, sino también en su entorno. Desde que la mujer de Jesulín de Ubrique (47) cargara contra la colaboradora de Sálvame en sus redes sociales, su hija, Julia Janeiro (17), ha comenzado a tener un crecimiento imparable en su perfil de Instagram.

A pesar de que ella misma ha querido desmarcarse de la polémica entre su madre y Belén Esteban, asegurando en sus stories que nada tiene que ver con este conflicto, lo cierto es que esta guerra ha incrementado su popularidad. Al menos, en redes sociales. Según ha podido comprobar JALEOS, en apenas dos días la joven ha pasado de tener 6.000 seguidores a 10.300 y subiendo.

Aunque a día de hoy Julia Janeiro, que el próximo mes de abril alcanzará la mayoría de edad, cuenta con un Instagram privado, la biografía de su perfil desvela algunos detalles. Además del número de seguidores que tiene, muestra la cantidad de personas que ella sigue. Actualmente, un total de 239 usuarios.

Bajo el nombre de Juls Janeiro, la hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique ha compartido 33 publicaciones a las que únicamente tienen acceso sus 9.600 followers. En su escasa biografía muestra el icono de una mariposa y las siguientes palabras: mixed emotions. Por otro lado, un enlace a su cuenta de Vinted, la plataforma de compra y venta de ropa de segunda mano que se ha hecho popular en el mundo influencer.

En cuanto a su foto de perfil, Julia ha optado por una imagen que, si bien es en blanco y negro, evidencia su marcado maquillaje con protagonismo en los labios. En la instantánea posa de perfil, con el rostro serio y apoyada en una pared. Destacan, además, sus largas uñas, muy al estilo de Rosalía (27).

Pero Instagram no es la única red social en la que Julia Janeiro ha incrementado su popularidad. A raíz de la guerra entre su madre y Belén Esteban, su nombre también se ha colado en Twitter, donde han hecho referencia a su belleza y a la posibilidad de su aparición en los platós de televisión. Esta última, una opinión que a ella le ha generado risa y que no ha dudado en compartir en sus stories.

María José vs. Belén

El pasado viernes por la tarde, Belén Esteban miraba fijamente a cámara en Sálvame Diario para decirle a María José Campanario que dejara de escribir cosas de ella en las redes sociales. La mujer de Jesús Janeiro publicaba en su perfil de Facebook, que tiene bajo el nombre de Mery Torres, una durísima carta dirigida a la colaboradora.

En la misiva, la odontóloga arremetía contra la expareja de Jesulín, llamándola "princesa barata", "so boba" o "Caperucita". Además, hablaba sin tapujos sobre lo que fue la relación de Belén con el torero y nombraba a su hija y su actual pareja, Miguel Marcos (33).

Que bellezón la hija de Jesulín y Campanario, he visto una foto por el twitter y es guapísima. Esta va a poner a Belen en su sitio, una hija de 18 años cuándo insultan a sus padres no sabe callar, la fuerza de la juventud y es tan guapa q enamorará a la camara #VivaLaVida375 — Maria (@caminardespacio) February 7, 2021

Un día después, en Sábado Deluxe, la colaboradora de Sálvame se convirtió en la protagonista absoluta del programa, con un enfado significativo que hacía mucho tiempo que no mostraba en la pequeña pantalla. "Estoy harta de tus amenazas pero ¿sabes una cosa? Estoy curada. Espero que te cures de la maldad que tienes. Te deseo que seas la mitad de lo feliz que soy yo con mi familia. Y a la niña ni la toques. Ni la nombres. Tú no. No tienes ni puta idea ni la conoces. Ni tú ni su padre", fueron algunas de las palabras de Belén.

Pero la polémica entre ambas no solo ha quedado en la televisión, sino también se ha extendido a las redes sociales, donde Julia Janeiro incrementa cada vez más su popularidad.

