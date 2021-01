'Lo vas a olvidar': Rosalía pone a cantar en español a Billie Eilish en el tema más aburrido

Al fin ha llegado el día que tanto ansiaban muchos amantes de la música. Si bien es cierto que la colaboración entre Rosalía y Billie Eilish era conocida desde hace más de un año, las jóvenes artistas se han hecho de rogar para lanzar Lo vas a olvidar este 21 de enero.

La canción no dependía únicamente de ellas dos. Tanto Rosalía como Billie han tenido la misma paciencia que el gran público, puesto que su nuevo tema no podía ver la luz hasta tener confirmada la fecha de estreno del segundo capítulo especial de Euphoria.

Y es que Lo vas a olvidar forma parte de la banda sonora de la exitosa serie de HBO, en la que se narra con crudeza la historia de un grupo de adolescentes estudiantes, entre los que se encuentra Zendaya, que se sumergen en el fatídico mundo de las drogas, el sexo y la violencia. "Habéis estado esperando esto", bromeó Billie Eilish en su cuenta de Instagram.

'Lo vas a olvidar'.

Lo vas a olvidar evoca a la nostalgia de amores pasados, imposibles o que no pudieron ser. "Dime si me echas de menos", inicia Rosalía. "Dime si no me perdonas", replica la californiana. Transmite calma y serenidad con una estética y melodía en la que ambas artistas se encuentran cómodas.

Sin embargo, la canción ha decepcionado a gran parte de los fans que, tras tanto tiempo de espera, deseaban un tema con mayor proyección y, en resumen llegada. Lo más destacable es ver a Billie atreverse con el castellano y las referencias al amor imposible entre Jules y Rue, protagonistas de Euphoria.

Lo demás, tal y como indica el título de la canción, parece que no quedará en el recuerdo de la mayoría y, menos aún, de su prestigioso legado musical.

Lo llevan en la sangre

No obstante, cabe señalar que si a alguien podía chocarle que Billie Eilish fuera la elegida para componer la canción de la nueva película de James Bond, no puede ocurrir esta vez. Billie Eilish ha sido la cantante que, gracias a sus letras, ha visibilizado los problemas con los que lidian día tras día los adolescentes. Depresión y ansiedad son temas que pueden verse reflejados en el repertorio de Billie y en la temática de la serie.

Por su parte, la cantante catalana vuelve a llevar el castellano a una producción internacional y suma un artista más en su currículum de colaboraciones de habla inglesa. Lo nuevo de Euphoria se estrena este 24 de enero y sin duda representa un cruce de lo audiovisual y musical para la generación Z.