La Sala Mardi Gras de A Coruña celebra sus 25 años con un festival que durará cinco meses

La Sala Mardi Gras cumple 25 años y lo celebra por todo lo alto con una programación festivalera de cinco meses con 100 eventos programados. No les resulta algo desorbitado, pues están a un mes de alcanzar las 3500 actuaciones desde que Yolanda Villa lo fundó en 1999.

Después de un cuarto de siglo, la sala de conciertos ubicada en el barrio de Monte Alto ya es conocida a nivel internacional por la calidad de su programación y por la pasión de su equipo y de su afición por la música en directo. Y así lo han demostrado en la presentación del cartel del festival este martes en A Coruña, en la propia sala. Tomás Legido Sánchez, programador del este espacio de conciertos, ha confesado que se siente orgulloso de que "sigan existiendo locales que apoyan la cultura musical y el talento".

Mientras que Yolanda Villa no pudo asistir a la presentación de los eventos por el 25 aniversario, Tomás Legido ha querido dejar claro lo presente que estaba en aquella sala y lo contenta que estaba por esta fecha tan especial para ella y su equipo.

Así, el jueves 5 de septiembre dará comienzo este Festival en sala que contará con una imagen creada por la reconocida diseñadora Rebeca Losada como impacto visual, artista que también ha colaborado con Vetusta Morla, Xoel López, El Náutico de San Vicente e incluso para el Concello de A Coruña, ya que diseñó en 2022 el cartel de las Fiestas de María Pita.

La Sala Mardi Gras cumple 25 años en A Coruña y lo celebra con un festival de cinco meses de duración. @SalaMardiGras anunciará en las próximas semanas las fechas de los 100 conciertos que dará en este escenario del barrio de Monte Alto, que sumará artistas de todo el mundo. pic.twitter.com/ntbjh044Kp — Quincemil (@quincemil15000) September 3, 2024

La actuación inaugural, este jueves 5 a las 21:30 horas, será la del británico Jack J. Hutchinson que llega con una potente banda y un sonido rock muy americano.

A partir de esa fecha, hasta el próximo mes de febrero, la sala de Monte Alto ofrecerá una combinación de conciertos de estilos muy diversos, desde la propuesta de canción de autor con ritmos latinoamericanos de Pedro Pastor y los Locos Descalzos (25 de octubre) hasta el rock de Sex Museum con más de 40 años sobre los escenarios y que ya forma parte de la familia de Mardi Gras participando en los últimos seis aniversarios.

El patrocinio principal correrá a cargo de Estrella Galicia, a través de su proyecto SON Estrella Galicia, una colaboración que se extiende desde hace más de diez años.

Artistas internacionales

A su vez, los conciertos internacionales son una de las marcas de la casa. Durante estos cinco meses se podrán ver también bandas procedentes de Canadá, Australia, Holanda, Reino Unido y Suecia, algo que Tomás Legido agradece profundamente pues "se recorren miles de kilómetros para llegar hasta aquí". Todavía no hay fechas confirmadas, pero se anunciarán a medida que se acerquen.

The Lords of Altamont desde California en única fecha en Galicia dentro de su gira de despedida. En el apartado internacional podremos ver a los estadounidenses Nashville Pussy, The Lords Of Altamont, Paul Collins, Warrior Soul, Mojo Thunder y Stone Senate. Desde Australia llegarán Child, desde Suecia el quinteto Halm, desde Canadá The Black Halos.

También se suma en gira exclusiva por Galicia, el holandés Tim Vantol, con una afición fiel en A Coruña. Desde diversos lugares de España llegan giras especiales como la dos que también celebran su 25 aniversario: Locus y Cápsula. A ellos hay que sumar a bandas como Sobrinus, con 35 años de carrera y una gira de regreso a los escenarios, o Guiu Cortés, El Niño de la Hipoteca que no ha querido perderse nuestra celebración.

Bandas gallegas

No podían faltar una importante selección de bandas gallegas de estilos muy diversos, desde la Orquestra Bravú Xangai, pasando por Leria, Exit, que siguen un año más como banda residente, Zalomon Grass, Blues do País, Hugo Guezeta o Ricky Hombre Libre.

Ciclo de humor

No todo será música durante estos cinco meses. La Sala organizó el Ciclo de Humor Pedro Brandariz, en memoria de ese gran actor y cómico que nos dejó demasiado pronto. Por él pasarán Carlos Blanco, con dos fechas, Oswaldo Digón y Víctor Grande, Las Izquierdo Sisters y Niñas de la Risa, el Dúo Vaguedades con Isabel Risco y Fran Rei, entre otros.

Carlos Blanco participará en el Ciclo de humor Pedro Brandariz con dos noches consecutivas. Se sumarán eventos especiales como las Rock Jam Sessions organizadas por la República Mardi Gras, una noche de Homenaje a Eva Coyote el día exacto de su cumpleaños con la reunión de sus compañeros de Coyote Exprés para la ocasión, entre otras actuaciones y que tendrá entrada gratuita.

Masterclasses

No faltarán las Masterclasses, como la de guitarra de El Twanguero, el sábado 12 de octubre, justo al día siguiente de actuar en la sala. Habrá múltiples sesiones de Dj invitados a lo largo de las noches de fin de semana. A los residentes Ozzy de Castro y Black Jesús se sumarán conocidos pinchadiscos como Duendeneta Dj. Recuperamos también a Los Plutones con su homenaje a The Beatles en concierto familiar el domingo 10 de noviembre a las 6 de la tarde.

Homenajes

Y hablando de homenajes, no pueden faltar algunos a artistas admirados por la afición al rock y al soul. Disfrutaremos de la música de Bruce Springsteen, Aretha Franklin, King Crimson, Metallica, Iron Maiden, The Cure, Depeche Mode, Extremoduro, MC5 y Elvis Presley con bandas tributo que interpretan las canciones de sus ídolos con todo el respeto y emoción.

Viviremos conexiones con festivales y ciclos: Noites do Porto celebrará su concierto de clausura el domingo 29 de septiembre con un artista internacional que se conocerá este viernes. Y Elas Son Artistas finalizará el 16 de noviembre, día exacto del aniversario, con Las Antonias sobre nuestro escenario. Habrá sorpresas de bandas y artistas que han pasado por la sala cuando vendían pocas entradas y en la actualidad llenarían, como mínimo cinco salas del tamaño de Mardi Gras.