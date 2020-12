La biografía de Jesulín: de su desconocida deuda con Rocío Jurado a la inexistente relación con Andreíta

Ya está en el mercado la primera biografía sobre el torero Jesulín de Ubrique (46 años), Jesulín 3.0. Se trata de un homenaje en forma de libro por los 30 años de su alternativa como diestro y, pese a sus tantísimos años en el ruedo mediático, tanto él como todo su tronco familiar, es el primer libro sobre la vida y obra de esta mediática saga. Sus luces y sombras, sus años de bonanza y aquellos menos vigorosos y fulgentes.

El autor del libro, Alfredo Sánchez, asegura que la historia de Jesús Janeiro es única, épica en muchos sentidos. Tras años siguiendo con fruición y auscultando la vida de los Janeiro Bazán, este hombre llega a la conclusión de que Jesulín es el único personaje público en España que, gracias a su fama originaria como torero, ha elevado a los cielos mediáticos y televisivos a todo un clan.

Portada de la biografía 'Jesulín 3.0'.

Y es que, todos ellos, salvo Humberto, el hermano mayor, han participado en algún momento de sus vidas en el coso de los medios de comunicación. Jesulín enriqueció a su familia, llegaron a nadar en la abundancia más inimaginable. Todavía existen pasajes inéditos y desconocidos en la existencia de Jesús, que han visto la luz ahora en Jesulín 3.0. Una biografía con tintes periodísticos que llega justo en un momento de sosiego familiar, y también de duelo, tras la reciente muerte del patriarca, Humberto. Puede que pocos conozcan que Jesús es fiel seguidor de Isabel Pantoja (64), que comenzara a torear por una deuda con Rocío Jurado y que se retiró a los 23 años por culpa de la mala gestión de su padre.

¿Cómo surge la idea de este libro?

Conozco a la familia desde que Jesulín empezó con 14 años hasta hoy, y he seguido todo de ellos. El libro está apoyado en un álbum fotográfico, en fotos inéditas de los comienzos de Jesús. Resalta, además, el hecho de que Jesulín no solo se hizo mediático él solo con sus hechos y hazañas, sino que es el primer personaje que ha hecho mediáticos a todos. ¡Hasta a Belén Esteban (47)! Menos al hermano mayor, Humberto, que era piloto y nunca salió en revistas, ni en programas.

Hable del Jesús de los comienzos

Él empieza en los toros engañando a Antonio Ordóñez, el abuelo de Francisco (46) y Cayetano Rivera (43), que era, además de torero, el empresario de la plaza de toros de Ronda. Era un hombre con genio y había que tener un par de narices como Jesulín para sentarse delante de él y engañarlo diciéndole que tenía 16 años cuando en realidad tenía 13. Lo contrata para la plaza de toros de La Maestranza. Ahí empieza Jesulín.

Por una deuda contraída con Rocío Jurado...

Su padre era el organizador de fiestas entonces, tanto de toros como de espectáculos, y un año en la feria de Ubrique contrató a varios artistas, y la estrella grande era Rocío Jurado, que tenía un caché muy elevado. Las cosas no fueron bien, no se recaudó lo suficiente y Jesulín y su padre se reunieron con Rocío Jurado, su hija y Amador Mohedano (67). Jurado le dijo al padre que entendía que hubiera ido mal la feria, pero que ella tenía que pagar a los músicos, a los artistas... El padre de Jesús quiso vender, incluso, una finca para saldar esa deuda, y fue cuando Jesulín le dijo 'papá, ¿tú quieres que yo sea torero para poder pagar a Rocío?' Ese fue el aliciente para que él quisiera ser torero.

Jesús quería ser futbolista, no torero, ¿no?

De niño lo que quería ser era futbolista, sí, y jugaba de portero. De hecho, ha participado en muchos partidos benéficos con buen estilo. No quería ser torero, pero esa deuda le hizo cambiar. Esto nunca se lo contó Jesulín a Rocío ni a Ortega Cano (67). Sí que se querían mucho Jesús y Rocío. De hecho, en la Yerbabuena ella tenía, al entrar, una foto bastante grande de Jesulín y María José Campanario (41) el día de su boda.

"Se retiró a los 23 por culpa de su padre"

Jesulín de Ubrique en una imagen cedida.

¿Qué influencia tenía el padre sobre Jesulín?

En la primera época, mucha influencia. Dirigió la carrera de su hijo, el patrimonio, los dineros, todo. Las empresas también, hasta que llega un momento en que Jesulín se retira a los 23 años porque está cansado de que su vida la maneje su padre. Decide retirarse en la cresta de la ola. Hasta los cuatro o cinco años no reaparece diciendo que en su vida manda él, y que es él quien decide los toros que quiere matar y cuáles son sus apoderados. Y es que, todo lo decidía el padre. Cogió el timón y no lo ha soltado hasta ahora.

Humberto no supo gestionar bien

No supo gestionar, así lo dicen los resultados económicos. Los negocios en los que se metió... Antes de llevar a Jesulín tampoco le iba bien con otros espectáculos. Fallaba en los negocios, no se le daban bien. Él invertía a su criterio, pero no siempre fue bueno. Nunca brilló.

¿Cómo era el matrimonio de Humberto con Carmen?

Era un matrimonio normal. Se llevaban bien en la primera época. Jesús compró Ambiciones por 90 millones de pesetas, y lo hizo para sus padres, para los dos. Después construyó la casa que costó otros 90 millones de pesetas. Cuando sus padres se separan, Jesulín no lo pasa bien porque no quiere echar a ninguno de los dos de Ambiciones. Durante años estuvieron conviviendo en la casa por separado, como dictó el juez. Mientras duró el matrimonio la relación fue buena. Después, todo es público; los programas que hicieron... Sí te puedo decir que ahora, hasta antes de la muerte de Humberto y pese a la separación, Carmen ha sufrido mucho y está afectada. No fue al entierro porque no procedía.

¿Cómo valora la llegada de Campanario?

Campanario tuvo mucha vista. Conociendo lo que había pasado con Belén Esteban en la finca, quiso salir ella la primera de Ambiciones, y sacar a Jesulín. Ella sale antes de Ambiciones con Jesús que los propios padres. Comprendió que no podía vivir toda la familia unida. María José debió ver eso y alquiló y después compró la casa donde viven ahora, en Arcos. Entendió que para formar una familia había que salir de allí.

"Jesús y Belén podrían seguir juntos hoy"

Jesús y Belén en una imagen tomada en 1999. Gtres

¿Hubo amor entre Jesús y Belén Esteban?

Jesulín estaba enamorado de ella, y ella de él. Es más, creo que el enfrentamiento siempre fue más de Belén con la familia que con el propio Jesulín, al menos al principio. Estaban muy enamorados. Te diré que si les hubiera cogido en otro momento hoy estarían juntos. Les falló la juventud, y los enfrentamientos de Belén con la familia. Ten en cuenta que estaban todos juntos en Ambiciones y aquello no terminó bien. Por eso Campanario pronto vio que el problema estaba en Ambiciones. Belén solo ha mantenido estos años contacto con Carmen Bazán y con Carmen Janeiro, y siempre por Andrea (21).

¿Belén perjudicó la carrera de Jesús?

No la perjudicó para nada, más bien al contrario. El público de los toros es muy fiel en ese sentido. Surgió la figura de Belén, pero no opacó la de Jesulín.

¿Cómo es Jesús como padre de Andrea?

Como se ha dicho en los medios. Él ha pagado lo que ha tenido que pagar, pero es verdad que la relación, tal y como se ha dicho, es inexistente. Eso es una realidad.

En un capítulo habla de corridas exclusivas para mujeres...

Fueron una serie de corridas que hizo el torero en varias ciudades españolas. Toreaba gratis solo para mujeres, hasta tal punto que no podían entrar hombres en la plaza. ¡Todo mujeres! Ni siquiera nadie de prensa podía ser hombre. Hasta las comentaristas de Antena 3 tenían que ser mujeres. Fue un éxito rotundo en la época, llenó las plazas. Nunca se había hecho antes en los toros y no se ha vuelto a hacer nunca.

Qué llamativo y rompedor

Fue una forma de llamar la atención, como también lo hizo cuando se bajó los pantalones en el programa de Mercedes Milá (69). Tanto él como su apoderado siempre decían que mañana tenían que hablar de él. Era su lema.

¿Está Jesulín satisfecho con su carrera?

Ahora sí. Su vida la lleva él, y es un hombre feliz y realizado. De hecho, este año había planeado torear para celebrar los 30 años de su alternativa en Nimes, Francia. Así lo había planificado, con tan mala fortuna que la pandemia le obligó a paralizarla. Otra cosa que se conmemora ahora en 2021 son los 20 años del grave accidente de tráfico que tuvo.

"Los médicos no daban un duro por él"

Jesulín en montaje junto al estado en el que quedó su coche en 2001. Gtres

Estuvo a punto de morir...

Lo tuvo 45 días en la UCI y los médicos no daban un duro por él. Creía que no podría volver a andar. Desde entonces solo torea con corsés. Cualquier cogida grave sería muy peligrosa a día de hoy.

Su carrera como cantante, ¿le perjudicó?

Le perjudicó, hasta el punto que le costó 80 millones de las antiguas pesetas. Él no decía que no a nada, le gustaba el tema televisivo, era mediático y le hicieron esa oferta. Debutó en el festival de Benidorm con el famoso Toda, toda, toda, y cuando él vio que en las plazas la gente le cantaba la canción a modo de broma se dio cuenta de que ese no era el camino. Como había firmado una serie de contratos, abonó la indemnización de 80 millones de pesetas. Él mismo se arrepintió de eso.

