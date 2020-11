Kiko Rivera y Lequio, enfrentados: los duros mensajes en los que acaban nombrando a Álex

Kiko Rivera (36 años) ha estallado. El hijo de Isabel Pantoja (64) es actualidad desde que hace ya más de un mes se sentase en Sábado Deluxe para confesar sus infidelidades a su esposa, Irene Rosales (29), y la dura etapa personal por la que estaba atravesando. Una llamada de su madre reprochándole su actitud en directo provocó que el DJ brotase y empezara, días después, a disparar contra todos, incluida la tonadillera, a la que ha acusado, entre otras, de estar "robándole" durante más de 34 años.

Y si sus balas han ido dirigidas hacia la propia Isabel Pantoja, que hasta ahora había sido alguien intocable para él, no menos iban a recibir algunos de los colaboradores de Telecinco. En la guerra entre madre e hijo, los tertulianos, por sus informaciones -o simplemente por su experiencia-, acaban apoyando a un bando o a otro, algo que ha provocado que Kiko Rivera explote una vez más públicamente.

Captura de Instagram Story de Kiko Rivera. Redes sociales

Alessandro Lequio (60), colaborador habitual de El programa de Ana Rosa y quien ha sido uno de los más críticos con la actitud del DJ, desveló este martes por la mañana en su programa que Kiko le había escrito un mensaje. "Pobrecito, no quiere que tenga nada personal contra él", alegaba el tertuliano. La reacción de Rivera no se ha hecho esperar. El intérprete de Así soy yo o Cuento de hadas ha utilizado sus redes sociales para revelar el mensaje íntegro que le escribió a Alessandro Lequio y en el que le lanza varios reproches. En él, termina nombrando a Álex Lequio, el hijo recientemente fallecido del aristócrata con Ana Obregón (65).

"Querido Alessandro. Creo que jamás le he faltado al respecto y jamás he dicho nada en contra de usted y mucho menos por el cariño que le tenía a su hijo. ¿Le ocurre algo conmigo? Espero que no sea nada personal. Un abrazo", emitía Kiko Rivera. En respuesta a sus preguntas, Lequio respondía lo siguiente: "... porque un padre es sagrado y la vida demasiado corta. Y por cierto, a Aless, al que le caías muy bien, no le gustaría la manera en la que estás tratando a su madre. La familia es lo primero. Un abrazo".

Para concluir, el hermano de Isa Pantoja (25) ha publicado la siguiente frase: "Yo ya no me callo, chicos... Quien quiera guerra conmigo la va a tener. Y este hombre es g... Si no, vean la siguiente historia". Efectivamente, en la siguiente historia de Instagram, Kiko ha publicado el clip de vídeo donde Lequio comenta que han tenido una conversación y donde lo tilda de "pobrecito".

Kiko Rivera dedicó una hermosa publicación a Álex cuando se encontraron en septiembre de 2019.

En septiembre de 2019, Álex Lequio y Kiko Rivera se encontraron en un evento solidario público organizado por el joven empresario. "Carisma, simpatía, educación, fuerza… son algunos de los rasgos para describirte, amigo. ¡No sabes la alegría que me ha dado verte y verte tan bien! Se te quiere, Alessandro Lequio Jr.", escribía Kiko Rivera en su cuenta de Instagram, junto a la imagen en la que aparecía con el hijo de Alessandro Lequio y Ana Obregón.

