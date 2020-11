'Pasapalabra' vuelve a los tribunales: continúa la batalla por los derechos de 'El Rosco'

La larga batalla judicial por los derechos de Pasapalabra ha vivido este martes un nuevo episodio. El juzgado mercantil de Barcelona ha celebrado la vista previa por la denuncia que la sociedad holandesa MC&F Broadcasting Production and Distribution CV interpuso el pasado mes de octubre contra Atresmedia.

En concreto, la empresa denunciante reclama la exclusividad de los derechos de la prueba de 'El Rosco', la más popular del programa, acusando a la cadena de San Sebastián de los Reyes y a la productora británica ITV, dueña del formato Pasapalabra, de vulneración de derechos de propiedad intelectual y competencia desleal.

El juez deberá decidir si desestima o no la demanda contra Atresmedia. Atresmedia

En la vista previa de este martes, el abogado defensor de Atresmedia ha solicitado que la demanda no se acepte, argumentando que este asunto ya es "cosa juzgada", pues se considera resuelto en la sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2019 que obligaba a Mediaset a cesar de inmediato la emisión del programa, como solicitaba la productora británica ITV. Tras ese fallo, Atresmedia llegó a un acuerdo con ITV para emitir el concurso.

Sin embargo, el letrado de MC&F ha alegado que ahora" las peticiones, las pretensiones y las causas son diferentes, al igual que las razones de las mismas", a la vez que ha recordado que ellos no intervinieron en el anterior litigio entre ITV y la compañía de Paolo Vasile: "La demandante no es heredera del caso anterior. (...) MC&F, como persona jurídica, no tuvo ninguna participación en el anterior proceso, fue extrajudicial y no judicial", ha expresado el abogado.

En julio, el magistrado rechazó la petición de detener la emisión del concurso en Antena 3. Atresmedia

Tras la exposición de argumentos, documentos y testigos por parte de ambas partes, ahora el magistrado deberá dictaminar si lleva a juicio la demanda interpuesta por la compañía holandesa.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que MC&F recurre a los tribunales para reclamar la propiedad intelectual de 'El Rosco'. El pasado 21 de julio, la empresa pidió que se suspendiera de forma cautelar la emisión del concurso en Antena 3 hasta que se resolviera el conflicto por los derechos de la prueba final. Sin embargo, el juez descartó detener el programa, aunque el proceso judicial ha continuado y el magistrado debe decidir ahora si desestima definitivamente la demanda o la envía a juicio para resolver definitivamente el asunto.

