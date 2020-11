Alessandro Lequio, muy emocionado, reacciona a la entrevista más dura de Ana Obregón

Alessandro Lequio (60 años) ha reaccionado a la entrevista que ha concedido Ana Obregón (65) este miércoles en la que habla, por primera vez en una publicación, sobre la muerte de su hijo, Álex Lequio. En las páginas de la revista ¡HOLA! la actriz ha confesado el dolor tan inmenso que siente al tener que hacer frente a su vida y su día a día sin la presencia de su único hijo, Álex, que falleció el pasado 13 de mayo a causa de un cáncer con el que estuvo luchando durante dos años y medio.

Con la voz entrecortada y muy emocionado, Alessandro Lequio rompía su silencio en el plató de El programa de Ana Rosa, el espacio matinal donde trabaja desde hace años. Ante la presencia de la presentadora, Ana Rosa Quintana (63), y otros compañeros, el tertuliano ha confesado que tan sólo Ana Obregón y él saben el dolor por el que están pasando.

"Mi opción la conocéis desde el primer momento, vivirlo por dentro sin compartirlo. Quiero seguir haciéndolo, pero cada uno llevamos el dolor como podemos. Es un dolor eterno con el que tendremos que aprender a vivir el resto de nuestra vida. Punto final, no hay más. Por muchos que nos abracen, y la verdad es que lo agradecemos muchísimo, solo Ana y yo podemos entender por lo que estamos pasando y por lo que pasaremos el resto de nuestra vida. Es así", comentaba de manera escueta en el tramo final del programa.

A este respecto, Ana Rosa Quintana ha apuntado que "Los dos, Ana y tú, Alessandro, tenéis derecho. Y como ha dicho Ana, al final es la condena de seguir adelante. Contar es también terapéutico, curativo... Así puede ser que poco a poco ese dolor no es que vaya a desaparecer pero sí vaya mitigando".

De esta manera, el colaborador se ha pronunciado tras la entrevista que ha concedido su expareja, reafirmando, además, algo que ya se conocía, y es que él personalmente nunca ha querido hablar en público sobre cómo está llevando la ausencia de su hijo mediano. Alessandro Lequio siempre se ha mantenido en un segundo plano y ha optado por no mediatizar sus sentimientos. Aún así, con estas palabras muestra todo su apoyo a Ana Obregón, con la que confiesa está muy unido desde entonces.

Su visita al cementerio

Por otro lado, hace pocos días, JALEOS de EL ESPAÑOL publicaba en exclusiva las imágenes de Alessandro Lequio acudiendo al cementerio donde se encuentran los restos mortales de Álex. El colaborador de televisión visitó la tumba de su hijo cuando se cumplían justo seis meses de la trágica pérdida del joven empresario y allí, según testigos, se mostró especialmente conmovido.

Las instantáneas muestran a un Alessandro vestido de tonos oscuros, en señal de luto, quien se mantuvo cabizbajo. En completo silencio y muy afectado, el italiano realizó este discreto homenaje a su hijo en una fecha tan señalada.

Más allá de esta visita al cementerio, el ex de Ana Obregón también le dedicó un espacio a Álex en sus redes sociales el día que se cumplían seis meses de su triste fallecimiento. Entonces, el italiano escogió una fotografía en la que padre e hijo -con un increíble parecido físico- posaban relajados un 13 de noviembre, pero del año 2004, durante un viaje a la localidad italiana de Pinarolo.

Ningún mensaje acompañaba a este silencioso homenaje de padre a hijo. Una prueba más de que el aristócrata no necesita -o no puede o no quiere- expresar con palabras el dolor que siente por la pérdida de quien fuera su ojito derecho, Álex, el hijo que tuvo con Ana García Obregón y que se fue para siempre a causa de una enfermedad que le ganó la batalla.

