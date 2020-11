Ana Obregón comparte su carta más desgarradora: "Mi Álex, querías vivir. Daría mi vida por abrazarte"

Tras dos semanas refugiada en la naturaleza y alejada de sus redes sociales, Ana Obregón (65 años) se ha pronunciado este domingo en su perfil de Instagram con motivo del Día de Todos los Santos para recordar a su hijo Álex Lequio, fallecido el pasado 13 de mayo a los 27 años de edad tras ser diagnosticado de un cáncer en 2018.

La actriz ha emitido una especie de carta en la que ha comenzado queriendo mandar un mensaje lleno de emotividad a las personas que han perdido algún familiar o amigo a lo largo de esta pandemia, y en especial a los que hayan sufrido pérdidas importantes a causa del cáncer: "Quiero mandar desde lo más profundo de lo que queda de mi corazón un abrazo de amor a todos los que habeis perdido a vuestros seres queridos y en especial a los padres que han perdido a un hijo. A las 35.000 familias de los fallecidos por la pandemia y las 120.000 familias de los que mueren cada año en España por el maldito cáncer".

La enfermedad de su hijo marcará por siempre su vida, y por eso, ella que colabora con varias asociaciones de lucha contra el cáncer, ha dado a conocer algunos datos para pedir a la sociedad que no se queje de la actual situación y ayuden a acabar con las muertes por la Covid: "¿Sabéis que en España mueren cada dia 325 personas de cáncer, la mayoría niños y jóvenes? Para ellos si el cáncer fuera contagioso quedarse en casa confinados sería su oportunidad de vivir. Y lo harían sin quejarse , con responsabilidad y sin violencia. Desgraciadamente mi hijo está entre ellos, así que por respeto a los que no están no veáis una limitación de la libertad estos confinamientos, sino la oportunidad de vivir y que vivan los vuestros".

La publicación va presidida por una bella fotografía de su hijo, Álex Lequio, a quien dedica este marcado día del 1 de noviembre. Una vez más, Ana Obregón relata la fortaleza de su hijo en su dura batalla: "Y tú , mi Áless querías vivir, tenías toda una vida por delante. Con 25 años sonreíste al cáncer, luchaste y sufriste en silencio animando a los que estaban en tu misma situación. Tu partida fue un rugido que rompió las paredes del infinito y tu ejemplo en esta vida ya tiene un eco en la eternidad".

La actriz ha concluído el post enviándole un desgarrador mensaje a "su grandullón" que se repite de forma constante en los textos que le ha dedicado a lo largo de estos cinco meses: "Daría mi vida por volver abrazarte aunque solo fuera un segundo. Un segundo contigo a cambio del resto de mi vida #alessforever".

