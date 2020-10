Ana Obregón escribe una carta de agradecimiento a Alessandro Lequio: "Me diste la vida"

Mientras intenta recomponer su vida poco a poco desde que se destruyera completamente tras la muerte de su hijo Álex Lequio, Ana Obregón (65) ha vuelto a hacer público el gran dolor que siente tras la pérdida de la persona más importante en su vida.

En los últimos meses, la actriz ha utilizado su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores el duro momento que está atravesando y es que el dolor por la pérdida de su hijo no le deja seguir adelante a pesar de ser una mujer con una gran fortaleza.

En esta ocasión, Ana ha publicado un texto en el que ha querido dedicar unas bonitas palabras al padre de su hijo, Alessandro Lequio (60), y es que desde que su hijo enfermó ambos supieron apartar sus diferencias para volcarse al cien por cien en su hijo. Así, dejando de lado los malentendidos que les alejaron en el pasado, Ana y Alessandro se han convertido desde el fatídico 13 de mayo en un verdadero apoyo el uno para el otro ya que ambos comparten el dolor por la pérdida de Álex.

"Gracias Alessandro por haberme dado no solo lo más importante de mi vida, sino 'la vida'. Porque el día en que nació nuestro hijo Aless , ese día en realidad quien nació fui yo", ha revelado la actriz junto a seis fotografías en las que los tres aparecen como una verdadera familia feliz a lo largo de los años.

"Es curioso, no puedo recordar nada de mi vida antes de ti, Aless, como tampoco puedo recordar estos meses sin ti. Se ha borrado todo. Lo único que siento cada segundo con lo que me queda de corazón son los 27 años que nos regalaste de inmensa felicidad, amor, lucha, ejemplo y genialidad. Aunque ahora me haya convertido en un pozo vacío de vida sin ti y lleno de tristeza, sé que tu alma está unida eternamente a la nuestra. Y eso, a veces, me permite respirar. Gracias por habernos elegido como padres, mi guerrero de luz", concluye la desgarradora carta de Obregón.

Pese a las duras palabras, las imágenes que acompañan al texto muestran la felicidad de unos padres orgullosos de su hijo, con el que posaban en sus primeras Navidades juntos, su primer posado en las revistas o en el día de su graduación en la prestigiosa Univerdad Duke, en Carolina del Norte.

Cinco meses sin él

El 13 de mayo Álex Lequio despidió de la vida tras haber estado luchando contra un cáncer más de dos años, y sus padres no dejan de recordarle cada día. Muy a menudo, Ana Obregón y Alessandro Lequio comparten mensajes en sus redes sociales con los que se desahogan y muestran el cariño tan inmenso que siguen sintiendo por el joven y sobre todo, todo el dolor que sienten al ver que no está.

Hace solo unos días, el colaborador de El programa de Ana Rosa quiso colgar una fotografía de su hijo siendo pequeño con un mensaje muy claro: "Never stop thinking about YOU" -Nunca paro de pensar en ti-. Y es que pese a haber pasado casi cinco meses la ausencia de Álex en sus vidas es inmensa y, según declaran, difícil de llevar.

Ver esta publicación en Instagram Never stop thinking about YOU#alessforever #lequiocity Una publicación compartida de Alessandro Lequio Sr (@alessandrolequiosr) el 26 Sep, 2020 a las 11:37 PDT

Pero sin duda Ana Obregón es la que más publicaciones ha hecho sobre su hijo tras su adiós. Una decena de post y mensajes llenos de dolor y emotividad inundan el perfil de Instagram de la actriz, que lucha día a día por aprender a vivir sin "el amor de su vida".

[Más información: Ana Obregón despide su verano más triste recordando a Álex: "Si cierro los ojos, oigo su voz"]