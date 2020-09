Cuatro meses sin Álex: su madre, Ana Obregón, "convertida en un pozo infinito de tristeza"

Han pasado cuatro meses desde que Ana García Obregón (65 años) despidiese a su único hijo, Álex Lequio. Como ha hecho cada vez que el calendario sumaba un mes desde su triste adiós, la actriz y presentadora ha recordado a su vástago con una tierna y especial imagen de su graduación en Estados Unidos, que ha acompañado de un sincero y desgarrador mensaje.

"Hace seis años que hicimos esta foto. Te acabas de graduar de dos carreras en una de las Universidades más prestigiosas del mundo. Tu felicidad y mi orgullo de ese momento jamás lo olvidaré. Cuatro meses después convertida en un pozo infinito de tristeza sé que algún día nos volveremos abrazar y a sonreír". Y añade: "Volveremos a vivir. Aquí o allí. Siempre juntos. Porque el cordón umbilical que une a una madre y a un hijo no lo puede separar nada. Ni la muerte".

Con este nuevo gesto, Ana demuestra lo difícil que está siendo hacer frente a su nueva vida sin el hombre de su vida. Esta publicación es solo una de las muchas fotografías que ha posteado tras la muerte de Álex. En todas ellas destaca el hecho de estar redactadas con dolor y con palabras desgarradoras que dan cuenta del duro momento que atraviesa la actriz.

Por el momento, Ana Obregón se encuentra recuperándose del que ha sido, sin lugar a dudas, el golpe más duro de su vida. Por otra parte, Alessandro Lequio (60), intenta paliar el dolor de haber perdido a su hijo mediano concentrándose en su familia: su esposa, María Palacios (43), y su hija pequeña Ginevra Ena, que el pasado 17 de agosto cumplió 4 años.

Su verano más difícil

Ana Obregón ha pasado todo el verano en su casa familiar de Mallorca, rodeada de todos los suyos. Lo hizo después de felicitar a su hijo por su cumpleaños. El pasado 23 de junio Álex hubiera cumplido 28 años y su madre no solo le dedicó una amplia carta sino que le compró su tarta favorita: "Hoy hace 28 años de mi foto favorita a los pocos días de tu nacimiento. Llegaste la noche más mágica del año y me regalaste un significado para esta vida que hasta entonces no había encontrado. Tengo el honor de ser tu madre, de haberte visto crecer, jugar, estudiar, reír, superarte, madurar, trabajar, brillar, amar, dar, sufrir, llorar y luchar hasta el final como un gladiador. Tu película favorita. Me ha llenado de orgullo verte soplar durante 27 años las velas de tu tarta de cumpleaños. Hoy el cielo se iluminará con 28 velas inmensas como tú".

Su homenaje desde Mallorca

Lo cierto es que Ana Obregón ha utilizado en este tiempo de honda tristeza y penar las redes sociales para paliar su dolor. Hace unas semanas, desde su casa de La costa de los pinos colgaba una instantánea con su hijo y sus padres, la última que se iba a producir: "Antes me hacía ilusión cuando mi móvil me recordaba 'tal día como hoy...' Ahora llevo horas mirando esta foto entre lágrimas desde mi retiro, sentada al atardecer en el mismo sofá mirando al Mediterráneo. La hicimos tal día como hoy hace un año , oliendo el mismo mar, mirando hacia un futuro maravilloso con las buenas noticias de salud de mi hijo. Sé que es una foto que jamás se repetirá y duele indescriptiblemente", rezaba el escrito de Ana.

"He decidido compartirla con vosotros para recordaros que como decía mi Aless: "Lo más importante de esta vida y lo único que al final de tus días te llevas son el tiempo y el amor que dedicas a las personas que quieres". Nada ni nadie, ni siquiera su partida, me van a quitar los infinitos momentos de amor que mi hijo me regaló y su lección de vida. Y esto es lo único que alivia un poquito mi dolor por la eternidad de su ausencia y su dolor por no estar aquí", terminaba diciendo la presentadora.

