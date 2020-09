Desaparece la periodista de TVE Montserrat Elías en la Costa Brava

La periodista de TVE en Cataluña, Montserrat Elías, de 44 años, se encuentra desaparecida desde el pasado miércoles 9 de septiembre. Así se hace constar en la denuncia que presentó el jueves su marido en la comisaría barcelonesa de Sant Andreu.

Elías, periodista de profesión, se encontraba con una amiga pasando unos días de descanso en Cala Tamariua, en el Port de la Selva, lugar al que se desplazó acompañada de su perra Baguira en su vehículo, un Citroën Nemo matrícula 4609 HVS, como ha difundido la cadena de televisión en la que trabaja, el programa L’Informatiu.

Según consta en la denuncia y se ha podido corroborar a través de fuentes familiares, Montserrat fue vista por última vez en la cala Tamariu el 9 de septiembre, y desde entonces tiene su móvil desactivado. De este modo, la familia ha pedido "ayuda urgente" para encontrarla.

Fuentes policiales han indicado que no hay en marcha ninguna "búsqueda activa" de la mujer, es decir, que no se está haciendo ningún rastreo o batida en un punto determinado. Según recogen los datos publicados por los Mossos en Twitter, Montserrat tiene el cabello negro y sufre de "un trastorno" y "no tiene medicación". Sus familiares han hecho un llamamiento en las redes sociales por si alguien tiene información. La también presentadora es conocida por haber presentado Punts de vista entre 2016 y 2019, un programa de reportajes y entrevistas culturales.

[Más información: Toñi Moreno, sobre su salida de TVE: "Fue lo más injusto que me ha pasado en mi carrera"]