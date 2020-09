Las imágenes de Antonio David y la reportera Marta Riesco, ¿está en peligro su matrimonio?

Si hace unos días Antonio David Flores (44 años) aseguraba que alguna mano negra tendría que existir en su entorno para que justificara los tantos frentes abiertos que tenía en televisión, este sábado la polémica, lejos de amainar, se ha recrudecido. En Sábado Deluxe, María Patiño (49) cebó durante toda la noche unas imágenes "comprometedoras" del exmarido de Rocío Carrasco (43), que vería la luz esa noche.

Y se publicaron al filo de las dos de la madrugada. Están fechadas en este pasado verano. Se hablaba en el espacio líder de los sábados noche que, tan fuertes eran las fotos, que harían tambalear su matrimonio con Olga Moreno, su mujer, con la que lleva 20 años de relación.

Antonio David mirando las imágenes. Mediaset

En las instantáneas se puede ver, de forma bastante borrosa debido a la poca luz y la celeridad de la toma, al colaborador de Sálvame charlando animadamente con una joven rubia de coleta en una discoteca de Madrid. Ambos, en actitud amigable, se acercan constantemente para escucharse entre tanto barullo de la música. Las imágenes no dicen nada más, más allá de la aparente complicidad.

Belén Esteban (46), que estaba en plató ponía al instante cara y nombre a la joven a la que Antonio David se acerca tanto: "¡Es Marta Riesco, la de Ana Rosa (64)!". Efectivamente, se trataba de la compañera de Mediaset y reportera Marta, tal y como explicaba el propio Antonio David minutos después: "Esas imágenes son de un día en el que terminamos el Deluxe antes del verano y nos fuimos todos los compañeros a tomar algo. No sabía, no tenía ni idea. Sí, es Marta. Esa noche estábamos todos los compañeros allí. En ese momento, nos vemos y nos saludamos. No estoy viendo nada del otro mundo, ahí no vendemos nada".

Antonio Rossi opina, en ese punto, que en las imágenes se ven "abrazos" y cómo parece que "hay un mordisquito en el cuello". Además, el periodista amplía su percepción y asegura: "Algo vería el que hace las imágenes, algo vería para grabarlo. Algo significativo. Si no, nadie saca un móvil y lo graba. Si alguien lo hizo, es porque vería algo". Antonio David se muestra tranquilo, aunque apostilla, irónico: "Lo mismo ahora me ponéis el vídeo del beso, tal y como está el patio... Era una reunión de compañeros. Yo no me escondo de nada porque estaban todos delante. Os ha dado por mí de una manera que no voy a poder salir de casa".

Marta Riesco en una conexión para 'El programa de Ana Rosa'. Mediaset

Los otros frentes de Antonio David

En estos días, el colaborador ha tenido que hacer frente a los fantasmas del pasado. Isabel Ávila acudía al plató de Sálvame para hablar abiertamente de la infidelidad que, según ella y el polígrafo, el exguardia civil cometió hace 10 años, una vez casado con Olga Moreno. Unos momentos muy duros. Ante esta situación, Antonio David acudía hace unos días a su abogado para informarse sobre la nueva demanda que le ha interpuesto Carrasco por hablar de ella en televisión. Así lo explicó en El programa de Ana Rosa: "Bien, ha ido bastante bien la verdad. Bueno, pues, una reunión que era necesaria y aclarando ciertos aspectos que tenía dudas".

El colaborador de televisión dejaba entrever que hay una mano negra que está actuando por detrás para desacreditarle en estos días tan intensos, ya que no entiende cómo en la misma semana han salido tantas cosas en contra de él: "Me parece curioso lo siguiente: que durante esta última semana tengamos coincidencias como, por ejemplo, la portada de Borrego, que salga esta chica... Todo esto me hace pensar que es demasiada coincidencia que esta semana tenga tantos frentes abiertos en mi contra y que se provoque esa campaña de acoso y derribo, y desprestigio, que no sé cómo llamarlo".

Antonio David, precisamente junto a Marta Riesco durante la conexión. Mediaset

Y añadía: "Al final lo que llego a pensar es que hay una persona que mueve los hilos y el resto son marionetas, ¿no? Están funcionando a su antojo y ya está. Tampoco creo que sea Rocío Carrasco, pero me parece alarmante que en una semana se provoquen tantos frentes". Una vez más, Antonio David sale en defensa de su hija tras la polémica exclusiva de Carmen Borrego en una revista de tirada nacional y carga contra la pequeña de las Campos: "Ella ha abierto la veda y entonces no me queda otra que hacerle frente y que sepan que me han tocado lo que me duele y que a lo mejor se han equivocado de enemigo".

