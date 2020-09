El desliz más comprometido de Lydia Lozano: desvela cuándo termina su contrato con 'Sálvame'

Durante la emisión de Sábado Deluxe, la periodista Lydia Lozano (59 años) se ha sometido a un polígrafo junto a sus compañeros Miguel Frigenti (32) y Alonso Caparrós (49) acerca de la guerra que libran Antonio David Flores (44) y Carmen Borrego (53). Una de las preguntas que ha tenido que responder Lydia es si teme que Borrego, que ha reconocido en una reciente entrevista que no descarta volver a Sálvame, le llegue a quitar el puesto, su codiciada silla.

La tertuliana en un principio respondió a Conchita que no siente ese miedo, pero el polígrafo opina de otra forma: miente. En ese momento, en medio de las risas que ha suscitado en el programa, Lydia ha asegurado: "Pues yo tengo contrato hasta enero, así que mínimo hasta enero...". Una información hasta la fecha desconocida por todos, salvo por una pequeña mención de Jorge Javier Vázquez (50) en su blog, donde sostenía que el contrato de Lozano con Sálvame tenía fecha de caducidad. ¿Habrá renovación por parte de Mediaset? De momento, sus compañeros le han dicho que esté tranquila, que seguramente así será, ya que es una pieza insustituible. Las redes también han hablado:

la época dorada de Lydia Lozano es ahora eh #multipoliborrego — Arpía 🔻 (@_Arpia_) September 12, 2020

En enero le renovais el contrato a Doña Lydia Lozano o sino España sale en una manifestación multitudinaria a exigirlo. #multipoliborrego — R 📺 (@sr__rodriguez_) September 12, 2020

Le quitan la silla a Lydia Lozano para dársela a la Borrego y es que no tiene Vasile Mediaset suficiente para correr



Primer aviso#multipoliborrego pic.twitter.com/MnWZ9WeTip — Disappointed 🌚 (@Complaining99) September 12, 2020

Lydia Lozano se va de la lengua y desvela en 'Sábado Deluxe' cuándo 'termina' su contrato con 'Sálvame' https://t.co/WPY0TO1j4h pic.twitter.com/UDElzqGPwK — SUPLEMENTOROSA (@SUPLEMENTOROSA1) September 13, 2020

Las confesiones de Lydia a Bertín

Lydia Lozano junto a Bertín en 'Mi casa es la tuya'. Mediaset

Más allá de sus confesiones más personales en Mi casa es la tuya, Lydia también charló con Bertín (65) de dos aspectos delicados para ella: el caso Ylenia Carrisi y lo que opina realmente de sus compañeros de Sálvame. Sobre la polémica Carrisi, la periodista confesaba que aún no ha superado el gran error que cometió al afirmar que la hija de Albano estaba viva: "Metí la pata. Tuve una información, creí en ella y me di una gran bofetada profesional".

Sin embargo, sigue defendiendo que, si revelara el nombre de su informador, mucha gente la entendería. "No me machacarían tanto, porque tiene mucha credibilidad", aseguraba, revelando que en muchas ocasiones ha pensado en decir el nombre de la fuente para quitarse "lastre". "Me ha creado muchas inseguridades", lamentó. Además, la colaboradora de Sálvame comentaba su relación con sus compañeros de programa, respondiendo tajante a la pregunta de si tiene amigos en televisión: "Ya no". Además, confesó que los conflictos en plató afectan a su vida personal porque no es "una actriz" y no puede evitar llevarse los problemas a casa.

A pesar de ello, Lydia Lozano defiende como una victoria personal el hecho de que nunca se ha planteado retirarse del programa, ni siquiera temporalmente: "Me ven como la más débil, pero nunca me he ido", ha reflexionado. Y es que, si dejara Sálvame aseguraba que sería una forma de reconocer que sus rivales "han ganado".

