Telecinco perdona a Marta López y la readmite: "Jamás he tenido Covid, se me ha condenado a nivel nacional"

Después de promocionar con mucho misterio durante toda la noche una entrevista y una invitada sorpresa cuya identidad nadie conocía, al filo de las dos de la madrugada, Sábado Deluxe desvelaba, por fin, quién era esa persona. Nadie de los presentes podía imaginar que fuese Marta López (46 años) quien apareciese por la puerta después del despido fulminante que sufrió por parte de Mediaset este verano por conducta inaceptable e irresponsable ante la Covid-19.

Visiblemente más delgada y con ganas de ajustar cuentas con sus compañeros, Marta López ha reaparecido. Así, queda patente que Mediaset la ha perdonado y ha sido readmitida. Ha presentado sus pruebas y la cadena la ha creído. "Se me ha juzgado y criticado a nivel nacional de una manera increíble. Lo he pasado muy mal, lo he pasado fatal. He estado bastante disgustada", ha sostenido nada más salir a plató.

Y ha añadido: "No se me ha despedido de ningún trabajo, no hay un contrato de cadena, al menos yo no lo tengo. La actitud que tuvo Telecinco fue correcta, pero se me ha juzgado y yo no he dicho que haya dado positivo. Nadie me ha preguntado si he tenido Covid. Se me ha condenado a nivel nacional. No se me ha despedido de ningún trabajo, simplemente prescindieron de mis colaboraciones".

Marta López enfrentándose a Víctor Sandoval en el 'Deluxe'. Mediaset

Esto es lo que, según Marta, ocurrió y propició el comunicado de la cadena en agosto: "Ha sido un error. No ocurre esto por las imágenes de la fiesta -donde se la ve sin mascarilla-, que fue una cena controlada. Me mandaron a mi casa por protocolo a la espera de las pruebas del Covid, y el error fue que cogí las imágenes de un familiar lavando el coche, las publiqué y la cadena se pensó que era yo que estaba en la calle con un posible positivo. Ha habido una equivocación, he estado confinada con mis hijos con ataques".

Una actitud pelín a la defensiva para algunos que personas como Lydia Lozano (59) no han entendido: "Antonio Montero, Gema López (49) y yo, entre otros, tuvimos que estar confinados por culpa tuya". "Todo esto me ha demostrado quién es compañero y quién es amigo", ha afirmado la actual pareja de Efrén Reyero (37). La colaboradora ha recalcado que "por gente como Víctor Sandoval sus hijos han tenido que sufrir mucho". Víctor Sandoval (53) y Rafa Mora (37) se han unido a las críticas de Lydia Lozano y le han reprochado a su compañera que haya reaparecido "con esa actitud". Por su parte, Marta López ha asegurado que no tuvo ni siquiera "el beneficio de la duda".

Marta López, muy tensa y más delgada, durante su regreso. Mediaset

Parece que, a pesar de haber aclarado que nunca tuvo coronavirus y que todo se debió a un "falso positivo", aún hay compañeros que la miran con recelo. Por su parte, la colaboradora ha afirmado que, a pesar de recibir muchas ofertas para ir en contra de la cadena, decidió permanecer en silencio hasta que todo se aclarase para "proteger a la que considera su casa. Me han escrito partidos políticos para ir contra la cadena. Se me ha ofrecido gente para poner demandas".

La decisión de Mediaset

El despedido de Marta López se hizo oficial el pasado 20 de agosto, a las 21 horas, después de que la cadena publicara un comunicado en su página web, que también fue leído por Kiko Hernández (44) en Sálvame. "Mediaset España ha decidido prescindir desde hoy de la colaboración de Marta López en sus distintos programas de entretenimiento. Ante la actitud públicamente irresponsable que ha manifestado en su ámbito privado, al no mantener la rigurosa conducta que todo ciudadano debe cumplir para superar la crisis sanitaria provocada por la COVID 19", decía el texto que leyó el presentador del programa de la tarde de Telecinco con la voz entrecortada.

La cadena de Fuencarral tomó esta decisión después de que se desvelara que uno de sus colaboradores había contraído el virus. Desde entonces, Marta López ha manejado con mucha discreción su situación e incluso ha evitado tener que hacer frente e las críticas, eliminando la posibilidad de que los usuarios de Instagram puedan comentar en sus publicaciones. Tampoco ha querido en este tiempo conceder entrevistas para explicar cómo se encuentra y cuáles serán sus siguientes pasos.

