El regreso de Marta López: "Hablaré de mi despido en Mediaset cuando llegue el momento"

Sonriente, luciendo bronceado y con tono de voz relajado, así es cómo Marta López (49 años) se ha dirigido este miércoles a sus seguidores de Instagram en su vuelta a las redes tras más de dos semanas de ausencia. Después de protagonizar la mayor polémica del confinamiento durante el mes de abril, el Merlosplace, la colaboradora volvió a ser noticia el pasado 21 de agosto debido a su fulminante despido de Telecinco.

Una salida que fue consecuencia de la imprudencia que cometió acudiendo a trabajar mientras esperaba los resultados de una prueba PCR después de disfrutar de un fin de semana en Marbella, en el que no respetó, según se pudo apreciar en las imágenes que ella misma subió a las redes sociales, la normativa para frenar la Covid. Hecho que propició que parte de la plantilla de los programas a los que acudía, Ya es Mediodía y Sálvame, tuvieran que guardar cuarentena obligatoria y no pisar sus respectivos platós.

Pero la ex gran hermana no se ha pasado por la redes con la sola intención de mandar un saludo a sus followers, sino que ha anunciado el que será su nuevo proyecto profesional. Una nueva meta para Marta que pretende conquistar el mercado gracias a todos aquellos solteros que deseen encontrar el amor.

Marta López anuncia su nuevo proyecto empresarial desde su perfil de Instagram. Instagram

"Hola, aquí estoy otra vez. Después de algo más de dos semanas estoy preparada para volver", se presentaba Marta López en sus stories de Instagram, y ha continuado diciendo: "Quiero deciros que durante todo este tiempo he estado entretenida en un proyecto nuevo que tenía, y que en septiembre u octubre lo sacaremos. Es una aplicación para encontrar pareja, para hacer muchos planes, súper divertida. No va a poder entrar todo el mundo y poquito a poco ya os contaré".

Después de esbozar estas palabras, la extertuliana ha publicado el logotipo de la app que pronto estrenará. Plataforma que tiene como sugerente eslogan "cuidado con lo que deseas". JALEOS ha querido conocer más sobre el proyecto en el que se ha embarcado Marta, pero de momento no quiere revelar más datos. "Prefiero aguantarme un par de semanas para contarlo todo, estamos aún concretando algunos detalles antes de sacarlo y quiero esperar", ha contestado a este medio la tertuliana. Tampoco ha querido responder a su polémico despido: "Me encuentro estupendamente, de eso ya hablaré en su momento. Ahora mismo no".

Marta López en 'Ya es Mediodía', programa en el que colaboró hasta finales de agosto. Mediaset

Una empresaria polivalente

Si bien es cierto que el gran público conoce sobre todo la faceta televisiva de Marta López, la colaboradora es una mujer muy emprendedora en el mundo empresarial. Desde que saltó a la fama en la segunda edición de Gran Hermano, en el año 2001, la manchega utilizó parte del capital que ganó como colaboradora en televisión para poner en marcha negocios de todo tipo que le han reportado cuantiosos beneficios, aunque también algún que otro disgusto.

Marta López en el plató de 'La isla de las tentaciones', donde ejercía de tertuliana durante los debates. Mediaset

Discotecas, una boutique de trajes de novia, una agencia de viajes al Rocío, o un catering de comidas, son algunos de los proyectos que ha dirigido Marta a lo largo de todos estos años, siendo el último el que aún mantiene en pie con un gran éxito. Unas empresas que ha sacado adelante conjuntamente con su lado más público y notorio en la pequeña pantalla.

