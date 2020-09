Kiko Matamoros, a degüello contra Laura Fa: "Idiota, te voy a fundir en los juzgados"

La relación entre Kiko Matamoros (63 años) y la periodista Laura Fa (45) está más tensa que nunca. Después de que el tumor que anunció padecer Matamoros dinamitase su relación hace un tiempo, unos días atrás Fa se mofaba de sus últimos retoques estéticos. "No se sabe si es más terrorífico el antes o el después", esbozaba la catalana, llegando a decir que sus labios ahora parecían "de mujer". Ahora, en su regreso en Sábado Deluxe tras un verano complicado por sus problemas de salud, Kiko ha ajustado cuentas.

"Te voy a fundir en los juzgados", le ha advertido Matamoros a Laura por sostener esta que le habían dejado "labios de señora". Y es que, esta animadversión viene de antes: Matamoros no olvida que Fa le acusara de exagerar su enfermedad. "El tumor que me extrajeron es de los peores que puedes tener en la vejiga porque derivan en metástasis, que lo sepas", ha puntualizado Kiko Matamoros, que ha definido a la periodista de "idiota".

Matamoros sentado en 'Deluxe'. Mediaset

Muy enfadado, Kiko lo tiene claro y alza la voz: "Vas a tener que demostrar en un juzgado que un oncólogo puede determinar la naturaleza de un tumor antes de biopsarlo. Desde el conocimiento o la ignorancia me hizo muchísimo daño". "No tiene la decencia de pedir perdón y se monta una historia diciendo que yo sabía que era benigno", ha apostillado Matamoros. "Te voy a desmontar en un juzgado", ha sentenciado, como cierre, el padre de Diego Matamoros (34).

Laura y Marta López, en guerra

El gran impacto que causó el nuevo aspecto del colaborador tras su presencia en Deluxe hace unas semanas no solo ha tenido repercusión en las redes sociales, y es que sus compañeros de programa también han hablado sobre cómo ha quedado el rostro del popular comentarista. Comentarios que han ido desde la comprensión de Rafa Mora (37), al ataque de Laura Fa.

Kiko con la cara inflamada tras inyectarse. Mediaset

"No se sabe si es más terrorífico el antes o el después", aseguró Fa sobre el resultado de los tratamientos a los que se había sometido Matamoros, llegando a decir que sus labios ahora parecían "de mujer". Estas palabras no gustaron nada a la pareja del tertuliano, Marta López Álamo (22), que defendió a su pareja durante una conexión en directo con el programa Sálvame alegando que Laura Fa no tenía labios, al igual que ella antes de realizarse un amento de los mismos. Un contraataque que la periodista no dejó pasar, en esta ocasión, en las redes sociales.

"¡Uy! ¡No me había fijado! Tiene razón la novia de Matamoros, no tengo labios. Gracias a Dios tengo cerebro", rezaba un storie que subió Laura Fa a sus redes sociales. Minutos después, era el propio Kiko, que permanecía entonces ingresado en el hospital después de que le fuera extirpada la vesícula biliar, quien atacó directamente a su compañera mediante una publicación de Instagram en la que la llamó "reventada" y añadió que lo que ella tiene es "un cerebro asintomáico". Calificativos que no hicieron más que avivar el conflicto entre las partes.

"No voy a bajar, solo dije que los labios gruesos no tienen por qué ser femeninos, ella no tiene y es una mujer al igual que yo tampoco tenía", aclaró Álamo después de que la colaboradora hubiera dicho de ella que se había inyectado hasta en ocho ocasiones. "No critiqué sus labios, a diferencia de ella, que dice que no tengo cerebro. Ella hizo bromas con mala uva, yo no la he insultado, ella a mí sí", añadía la modelo, que aprovechaba para partir una lanza a favor de la sororidad entre mujeres: "Somos muy poderosas y modernas, pero si te cuidas o eres guapa, cosa que es muy subjetiva, no tienes cerebro".

