José Antonio Avilés ataca duramente a María Patiño y Miguel Frigenti: "Nos vemos en el juzgado"

Hace unos días, el programa Sálvame hablaba con una persona supuestamente estafada por el colaborador José Antonio Avilés (23 años). En ese momento, tertulianos como María Patiño (49) daban su opinión: "Yo si quieren llevar a una persona para reírse de ella a la tele, me da igual, cada programa tiene su dirección y sus contenidos. El espectador no es tonto. A mí me produce mucho rechazo este chico, pero habrá gente que se divierta con él".

Y añade: "Lo que me ofende es que siga estafando a la gente, y le siga haciendo promesas que después no cumple. Ahí es donde ya está el freno de la película. Es una persona que se sigue aprovechando de los demás haciendo uso de que trabaja en una plataforma pública. Y eso es lo que me parece peligroso y delicado". Tras sus palabras, y las de Miguel Frigenti (32) y Jesús Manuel Ruiz, Avilés les ha dado la réplica desde su espacio, Viva la vida.

José Antonio ha amenazado a María Patiño con llevarla ante un tribunal si continúa atacándole públicamente 😨 #VivaLaVida331 https://t.co/kqPQa0jQgh — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) September 12, 2020

"Yo creo rechazo y tú repugnancia. Si tan profesional eres y tanta clase de moralidad das, predica con ello. No ataques a tus compañeros como los atacas cuando están débiles, y me refiero a Kiko Matamoros (63). No juegues con tus compañeros y te han dado momentos en el plató. No participes de humillar a la gente como lo haces. El día del especial de Supervivientes te dije que no te iba a dar nada para que te levantaras de la silla y te ganases el aplauso fácil del público, porque ahí es donde tú ganas, en el aplauso fácil", ha asegurado, mirando a cámara.

Además, desliza que no descarta las acciones legales: "Yo no, no te lo he dado en tres meses, y has tocado a mi madre, has tocado a mi familia. Y solo te voy a decir una cosa. Todo está trascrito. Tengo cinco años de plazo y solo hemos ocupado tres meses. En cinco nos podemos ver las caras y no seremos ni yo ni tú quienes juzguemos, sino el juez en un juzgado". Y Frigenti y Jesús Manuel también han tenido su parte: "Miguel, estás en el juzgado ya demandado por llamarme enfermo mental. Estoy muy orgulloso de mi programa, Viva la vida. Yo todavía no me he ido de ningún programa hablando de temas que no se tienen que hablar y tú saliste por la puerta de atrás en el de la mañana. Y Jesús Manuel, o te retractas de tus palabras llamándome o también te voy a ver en el juzgado". ¿Surtirán efecto estos mensajes?

