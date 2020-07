Rafa Mora, Suso y José Antonio Avilés quieren matricularse en la universidad

Parece que para ocupar una silla en televisión no es necesario, o al menos así las pruebas lo demuestran, pasar por una Facultad de Ciencias de la Información. Son muchos los personajes que día a día copan la pequeña pantalla sin tener estudios universitarios, algo por lo que en algunas ocasiones son atacados cuando son protagonistas de algún que otro enfrentamiento. Es el caso que comparten Rafa Mora (36 años), Suso Álvares (26) y José Antonio Avilés (23), que han decidido ampliar sus conocimientos recurriendo a los denominados 'templos del saber'.

Los tres colaboradores de televisión han decidido matricularse en la universidad, una iniciativa que han hecho pública y con la que dicen estar muy contentos. "Le he dado mucha caña, y los últimos 15 días me planteaba por qué me había metido en esto. Tenía mucha presión porque no quería defraudar a nadie, mi madre está muy contenta y yo tengo mucha ilusión", decía Rafa Mora en Sálvame después de hacer la prueba de acceso a la universidad, todo un reto en el que el apoyo de su pareja, Macarena Millán (27), ha sido fundamental. "Me ha apoyado mucho, cuando ella se sentaba a estudiar, yo me sentaba con ella, ha tirado mucho de mí", comentaba el valenciano de su chica, que actualmente cursa Pedagogía.

Rafa Mora en el plató de 'Sálvame'.

El que fuera el tronista más polémico de Mujeres y hombres y viceversa quiere graduarse en Periodismo, profesión con la que tiene contacto directo cada tarde que va a trabajar. Una pretensión que también quiere hacer realidad el controvertido colaborador de Viva la vida, José Antonio Avilés. Después de reconocer que había mentido sobre su formación académica, el cordobés dice que próximamente comenzará a estudiar Periodismo. "Iré a una universidad privada porque mi nota de Selectividad no me permitía hacerlo en una pública", afirmaba el exsuperviviente, y añadía que no pretende dejar de trabajar en el programa de los fines de semana de Telecinco mientras tanto. "Necesito trabajar", alegaba el pasado sábado.

José Antonio Avilés colaborando en el programa 'Viva la vida'.

Pero José Antonio Avilés no es el único colaborador del espacio de Emma García (47) que está preparando la mochila para ir a la universidad, ya que Suso Álvarez también ha hecho la prueba de acceso. El catalán se mostró muy ilusionado cuando llevó a sus compañeros de programa la nota que había sacado, un momento cargado de satisfacción que contó con un gran susto inicial. La primera calificación que recibió el joven fue 'no apta', noticia que le empujó a reclamar una segunda revisión que resultó ser todo un éxito. "Llamé a todo el mundo para decirle que había suspendido por cuatro décimas", contó el ex gran hermano, que confesó estar muy feliz con su puntuación final; un 5,4.

Pese a la ajustada nota, el colaborador sí que podrá entrar en la carrera que desea, aunque reconoce que aún necesita un poco de tiempo para pensar. "Creo que voy a estudiar psicología porque creo que quiero estudiar algo que me guste y puede tener muchas salidas", explicó Suso.

Suso Álvarez en el plató de 'Viva la vida'.

Buenas intenciones y ganas de absorber conocimientos son las premisas con las que parten estos tres personajes televisivos. Una tarea en la que la constancia y el esfuerzo son determinante para alcanzar el objetivo final, un título universitario con el que pretenden avanzar en su carrera televisiva sin sentirse 'intrusos' en un mundo en el que se han hecho un hueco a través de la telerrealidad y el escándalo. Dos ingredientes que tienden a agotarse con relativa facilidad siempre que detrás no haya algo más.

