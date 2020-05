El drama de Ivana y la encerrona que desenmascara a José Antonio Avilés en 'Supervivientes'

Ivana Icardi (24 años) está llevando fatal la ruputura con Hugo Sierra (46). La argentina se ha encontrado con el amor y con el desamor en el mismo concurso de Supervivientes. La chica no ceja en su empeño por reconquistar al ex de Adara Molinero (27). Icardi quiere volver y no sabe cómo hacer para Hugo acepte una segunda oportunidad con ella: "Por favor, háblame, quiero hablar contigo, búscame y llámame. Estoy superfeliz de que estemos aquí y que podamos hablar. Sigo sin entenderlo, cualquier cosa llámame, de verdad te lo digo", le ha rogado en la playa.

Ivana le recrimina a Hugo sus exigencias y le advierte de que si busca a una persona perfecta no la va a encontrar. El uruguayo, sin embargo, ha sido muy tajante: "No hay complicidad, no hay codo con codo, todo gira para salvarte el culo tú". Ante la actitud tan dura del concursante que ha sido su pareja este tiempo, Ivana le contestaba: "Tú hablas de cosas que no son, yo también soy una persona, también siento".

El apoyo de Yiya

Yiya se ha convertido en el principal apoyo de Ivana. Mediaset

Ivana está rota y necesita constantemente desahogarse con alguien. Así, Yiya (31) se ha convertido en su paño de lágrimas e incluso se ha emocionado por la tristeza de su compañera: "No es justo. Las cosas que son tuyas no se luchan, las traen la marea, tendemos a ponernos metas que no son nuestras. ¿Por qué no dejas que te lo traiga la marea? Para", le aconsejaba entre lágrimas.

Yiya ha sacado su parte más humana y además de llorar, consuela a su amiga todo lo posible, algo que ella misma reconocía: "Quiero a poca gente, pero el verla mal me sabe mal. El no tener las respuestas en nuestra mano, ver que ella está en la misma situación... Me caldea emocionalmente" explicaba a Jordi González (57).

Ivana ha intentado sin éxito un acercamiento con Hugo. Mediaset

En cuanto a la ruptura, la polémica concursante asegura no comprender a Hugo: "La entiendo tan poco como ella y eso me crea una desazón interna que se ha proyectado en lo que habéis visto". Cree que en el futuro su amiga encontrará más respuestas: "Este tiempo no favorece, dentro de un tiempo darán respuestas del comportamiento de él".

Yiya está muy al lado de la italiana:"Yo a Ivana la he visto mal... Creo que ha estado peor, pero no la he visto. En estas circunstancias, su felicidad y su sonrisa no están en él".

La encerrona a Avilés

José Antonio Avilés se ha enfrentado a algunas de sus polémicas. Mediaset

Otro de los protagonistas de la noche ha sido José Antonio Avilés (23). El andaluz, expulsado en la gala del jueves, ha conectado con plató desde Honduras para recibir una buena noticia: ha perdido 23 kilos. El concursante no daba crédito al ver su nueva imagen por primera vez. No obstante, esa sería la única alegría que Avilés se llevaría en su última conexión desde Honduras, pues el programa comenzaba pronto a abordar las diferentes polémicas que el colaborador ha protagonizado en España sin saberlo.

La primera de ellas era su supuesto affaire con su compañero José Antonio Pavón. El programa le mostraba imágenes de distintos programas en los que se aseguraba que él mismo había ido contando su noche de pasión con el torero. "Me estoy quedando flipando. Yo no he tenido nada con Pavón. Si hay una prueba donde yo haya hablado de eso, que la saque. Alguien que pueda demostrar que yo he dicho eso. Yo no he dicho que haya tenido nada con Antonio Pavón".

¿Creéis que Pavón y Avilés tuvieron una noche de amor (como diría Bárbara Rey)?



🔄 Sí

❤️ Nohttps://t.co/0FBgMJbayp #ConexiónHonduras11 pic.twitter.com/Hys3lYELc7 — Supervivientes (@Supervivientes) May 3, 2020

Pavón intervenía desde plató para enfrentarse a José Antonio: "Cuando vuelvas a España te darás cuenta de que tu palabra no tiene mucha credibilidad", apostillaba.

Pero el momento más tenso de la noche llegaría cuando Jordi González le proponía un juego a Avilés para conseguir una suculenta cena: hablar en inglés. El concursante, oliéndose la trampa, se negaba en rotundo a participar. De esta manera, el programa ponía las cartas sobre la mesa y mostraba a Avilés cómo sus compañeros de televisión han puesto en entredicho su trayectoria, llegando a afirmar que ni siquiera es periodista.

Avilés: "Yo he hecho periodismo"

Jordi: "¿Dónde?"

Avilés: "No lo voy a decir hasta que no llegue a España"https://t.co/0FBgMJbayp #ConexiónHonduras11 pic.twitter.com/lwISSYfoYh — Supervivientes (@Supervivientes) May 3, 2020

Ante la encerrona, Avilés contestaba con ambigüedad. Sin ser capaz de explicar dónde estudió, se limitaba a afirmar: "Yo terminé la carrera pero no la he homologado. Yo cursé Periodismo en una universidad y después hice un máster en otra universidad. No voy a dar más datos hasta que no vaya a España". Unas explicaciones que no han arrojado luz sobre su cuestionada carrera universitaria.

