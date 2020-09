Terelu y Carmen Borrego dan la cara en 'Viva la vida' y hablan de su hermano 'secreto'

Carmen Borrego (53 años) y Terelu Campos (55) han dado la cara este sábado en Viva la vida después de unos días intensos y frenéticos a nivel informativo. Primero fue la portada de Borrego en Lecturas hablando de la relación entre Rocío Carrasco (43) y su hija y después, como efecto búmeran, vino la bomba que zarandeó los cimientos de la prensa del corazón: Antonio David Flores (44) desvela un supuesto hermano 'secreto' de las Campos. "Que hable (Carmen) de su hermano de Málaga", soltaba en plató el ex Guardia Civil.

Rápidamente, todos los medios se hicieron eco de la información. ¿Tienen las Campos un hermano? La entrevista de Borrego pasó a un segundo plano: el interés trocó. Han sido muchas las noticias que se han vertido. JALEOS conoció el enfado de Campos madre por que este tema, tan delicado, haya salido a la luz. José María, que es como se llama el hermano anónimo, no quiere ser conocido ni pertenecer a este mundo. Y esa ha sido la tónica en los argumentos que las hermanas han esgrimido este sábado en Viva la vida.

Carmen Borrego y Emma García al comienzo del programa. Mediaset

"Estoy preocupada porque se hace daño a otras personas que no pertenecen a este mundo. Sí, tengo un hermano, pero no es secreto, es anónimo. Es verdad que públicamente no hemos hablado de él, es su decisión ser anónimo y está en su derecho. Lo único que hemos hecho ha sido respetar su decisión. Tiene un padre que nunca fue público y una madre anónima y, además, ambos están muertos", ha asegurado Terelu Campos en el programa.

Carmen y su polémica entrevista

En otro orden de cosas, las Campos también han opinado sobre la entrevista de Carmen en Lecturas. Visiblemente tensa, Borrego ha explicado: "No me voy a justificar, y no voy a desdecirme. Me quiero explicar y que las cosas queden claras. He hecho una entrevista larga donde se habla de todo. Cada uno es libre de decir lo que quiera. Nunca he amenazado a nadie y nunca voy a hacerlo. Yo no tengo nada que ocultar en mi vida, tengo unos hijos de los que no hablo, tengo un exmarido del que nunca he hablado porque es anónimo...".

Hace alusión Carmen en ese punto a Antonio David, cuando desde Sálvame la arenga para que hable del motivo por el que le dieron la custodia de sus hijos a su exmarido cuando se divorciaron. Aclaración hecha, y continúa Carmen hablando de la interviú sobre Carrasco: "Yo he dado una opinión de lo que lleva todo el mundo opinando un año. Yo no he dado ninguna información, es una opinión. Yo no hablo en boca de nadie, hablo en boca de Carmen Borrego. Jamás he dado ninguna información y no la voy a dar".

Carmen Borrego enfrentándose a las palabras de Antonio David. Mediaset

Y se reafirma: "Creo que no habrá reconciliación y es mi opinión. Lo he dicho otras veces. No voy a entrar en discusión. Voy a respetar las opiniones de todos". En cuanto a la postura de Terelu acerca de estas declaraciones, la hija mayor de María Teresa (79) se arrellana en su postura de siempre. La prudencia: "Ya sabéis cuál va a ser mi respuesta. Es mi hermana. Hay interés, pero en el caso de que yo tuviera que decirle algo a mi hermana, no lo haría públicamente. Ni a ella ni a nadie de mi familia. Son principios con los que yo convivo y no me quiero despojar porque perdería mi equilibrio. Si yo violara eso, violaría mi equilibrio emocional".

Alejandra Rubio (20), por su parte, ha dado una opinión parecida: "Cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana. Lo que haga ella, a mí me afectará en el tema familiar, pero hay que estar separadas. Ella ha dado su opinión. Solo pido que nos separen".

[Más información: Escándalo en Telecinco: ¿tienen Carmen Borrego y Terelu un hermano secreto?]