Escándalo en Telecinco: ¿tienen Carmen Borrego y Terelu un hermano secreto?

La guerra Flores-Campos-Borrego está servida y más 'cruenta' que nunca. Si bien el pasado miércoles en Sálvame Antonio David Flores (44 años) se dirigía en directo a Carmen Borrego (53) -tras la entrevista de esta en la que hablaba de su hija Rocío Flores (23)-, y la arengaba a hablar de los problemas de custodia que tuvo con su exmarido, este jueves no se ha quedado atrás en cuanto a munición pesada. Todavía coleando el tema de la exclusiva de Borrego, al plató ha acudido en representación de las Campos Kike Calleja, trabajador del programa y gran amigo del clan.

Calleja, fiel a la amistad, ha defendido las palabras de Carmen Borrego en Lecturas, esas en las que sostenía, sin titubeo, que Rocío Carrasco (43), nunca perdonará a su hija. El reportero, en un momento dado, mantenía que es respetable que Carmen quiera hablar de Rocío Flores y el drama con su madre, ya que la joven es un personaje público y ella misma ha hablado en una exclusiva de Carrasco. Entonces, Antonio David estallaba en directo: "Mi hija no ha hablado de nadie, solo ha dicho que quiere reconciliarse con su madre en privado, muchos años lleva y te digo una cosa tampoco le hace falta a mi hija su madre. ¡Ya está bien!".

El enfrentamiento entre Kike Calleja y Antonio David Flores. Mediaset

Y alterándose aún más, apostilla a Kike: "Hay madres en el mundo que dan la vida por sus hijos, porque los llevan nueve meses y después los paren; a drogadictos, delincuentes, en prisión. ¿Qué ha hecho mi hija? ¿Y mi hijo? ¿Y Gloria Camila (24), José Fernando (27), Ortega Cano (66), Amador (66)…? ¿Qué han hecho? Opina con rigor y no me hagas hablar, deja de proteger a tus amigas que bastantes favores te deben, bastante has tragado. Ya está bien con el palmerismo".

Pero ya estaba encendido y ha terminado por explotar soltando la bomba que ha hecho zarandear los cimientos de Telecinco: "Que tire, ella (Carmen) y la madre, aquí estoy yo para defender a mi hija. Que hable de su primera separación, de por qué le dieron la custodia al padre de su hijos, que hable de su hermano el de Málaga". Tras esto, se ha hecho el silencio en el plató: nadie podía dar crédito a lo que estaba escuchando. Carmen y Terelu Campos (55), las hijas de María Teresa, ¿tienen un hermano 'secreto'?

Flores explicándose tras soltar la bomba sobre la familia Campos. Mediaset

Más tarde, y ya más calmado, Antonio David no ha querido ahondar en el tema, tan solo ha hecho constar que en su círculo de amistades de Málaga se comenta esta cuestión. En esa línea, el periodista Jesús Manuel Ruiz ha asegurado que a él también le había llegado ese rumor, pero que nunca investigó el tema, ya que no le dio la suficiente veracidad. "A mí en Málaga me dijeron que era su hermano", ha sostenido. Según ha contado Paz Padilla (50), un compañero de Telecinco confirma que tanto Carmen como Terelu "conocen a este hermano y lo han presentado a sus amistades". En todo momento, se ha hablado de un presunto hijo consanguíneo al padre de Carmen y Terelu, y no a Teresa Campos.

Cabe recordar que el malogrado padre de las hermanas Campos -José María Borrego Doblas decidió quitarse la vida pegándose un tiro un 23 de julio de 1984 en Marbella-y María Teresa se separaron en aquellos años, justo cuando la comunicadora comenzó a despuntar con su carrera profesional en Madrid. Terelu por aquel entonces tenía 18 años y su hermana, Carmen, 17. Por lo tanto, separados como estaban, no sería descabellado que el que fuera primer marido de Teresa Campos rehiciese su vida y tuviera más descendencia. De momento, nada se ha confirmado ni desmentido. JALEOS se ha puesto en contacto con las aludidas y con el entorno, y no ha obtenido respuesta alguna. Silencio sepulcral.

La trágica historia del padre de Carmen y Terelu

Terelu y Carmen junto a una imagen en la que aparecen, de pequeñas, posando con su padre. Mediaset

En Frente al espejo (Ediciones B), el libro autobiográfico de Terelu, la tertuliana relata cómo se desarrollaron los trágicos hechos y el inmenso dolor que sintieron. "No había ningún sobresalto en nuestras vidas. Mi hermana y yo estábamos en Málaga. Le dije 'Carmen, llama a papá y dile que mañana nos vamos con él a Marbella'. Y mi padre dio una respuesta que en aquel momento nos pasó lógicamente desapercibida: 'No, esperaos que no me viene bien. Estoy bastante liado'. Lo siguiente es lo que se sabe. La historia ocurrió con premeditación y alevosía […] Y allí se pegó un tiro. Fenomenal, ¿no? Yo siento mucha pena, pero mucha pena por mí que tenía dieciocho años y por mi hermana que tenía diecisiete. No es fácil convivir con eso. No es sencillo olvidarte de esa gran putada".

Su madre fue la encargada de comunicarles la noticia. Ellas estaban en casa de su tía Lali. Su padre había ido a comer con unos amigos y después se fue a casa donde se suicidó. "En ese instante lo odié. Lo odié con toda mi alma. Con toda mi rabia. Y mi dolor. Y mi amor. Porque yo le quería. ¡Muchísimo. No podía perdonarle que dejara a mi madre como si fuera culpable de algo. La había puesto a los pies de los caballos. La había señalado delante de sus hijas y de todo lo demás como la responsable de lo sucedido. Mi madre no había hecho nada malo", aseguraba la periodista para añadir: "Me desgració la vida de la manera más cruel. Tenía cuarenta y ocho años, le quedaban muchas cosas por vivir. Y a mí, junto a él, también".

Pasados los años, Terelu ha preferido recordar a su padre sin rencor y pensar en los bonitos momentos que vivió con él: "Me acuerdo de aquel padre que me llevaba al parque y a tomar el vermut los domingos. Aquel padre que me llamaba guapa y me sacó de paseo una tarde de sol por la Gran Vía de Madrid. Lloro sin consuelo posible al recordar. Lloro porque nunca nada podrá devolverme aquellos momentos, aquella felicidad. Lloro porque a lo mejor hoy, más que nunca, lo necesito". Lo que más lamenta la colaboradora de televisión es que su padre no haya conocido a sus nietos. A pesar de todo ha pasado página: "Hace unos cinco años me acercarqué a su tumba y le dije lo que, tal vez, a él le hubiera gustado escuchar: Bueno, te perdono".

