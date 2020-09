Kiosco rosa, en vídeo: Bertín Osborne se convierte en diseñador con su primera línea de ropa

Un miércoles más, JALEOS analiza las portadas de las revistas del corazón, que llegan, como no podía ser de otro modo, cargadas de noticias, novedades y alguna que otra exclusiva potente. Por un lado, la revista ¡HOLA! lleva en su portada una entrevista en exclusiva con Bertín Osborne (65 años), donde habla de su momento profesional y hace balance de los difíciles meses que se han pasado: "No he tenido miedo por mí, he tenido miedo por Kike, que es de mucho riesgo". Además, ha desvelado su nueva faceta de diseñador.

Además, la misma publicación recoge la información de que Paloma Cuevas (47) podría estar planteándose pasar fuera de España el curso escolar con sus hijas. Semana, por su parte, lleva dos importantes exclusivas: la foto que demuestra que Karelys Rodríguez ha estado en la casa de Cayetano Rivera (43), y las condiciones del divorcio entre Alejandro Sanz (51) y Raquel Perera (45).

Lecturas, en otro orden de temas, se decanta en su portada por Carmen Borrego (53), quien, en una entrevista en exclusiva, asegura: "Rocío Carrasco (43) nunca perdonará a su hija". La misma publicación informa de la demanda de la hija de La más grande a Antonio David Flores (44) por llamarla "mala madre". Por último, Diez Minutos recoge a Eva González (39) dándose uno de sus últimos baños del verano ajena a la polémica de Karelys.

Kiosco rosa

