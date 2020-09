El impactante regreso de Ana Rosa: el secreto de su nueva imagen y su guerra contra el Gobierno

La reina de las mañanas ha regresado. Este lunes 7 de septiembre, Ana Rosa Quintana (64 años) volvía a tomar el timón del barco del que es capitana desde hace ya más 16 años, El programa de Ana Rosa de Telecinco. La presentadora estrella de Mediaset España pisó con fuerza su plató y abrazó con muy buen tino, y respaldo de la audiencia, el arranque de su decimoséptima temporada.

Lo hizo espléndida, vestida de color blanco, como manda la tradición -su tradición-, y con varios dardos al Gobierno. Con un aspecto tan juvenil y fresco que las redes sociales no tardaron en hacerla trending topic hasta convertirla en uno de los temas más comentados del día. Pero, ¿a qué tratamientos de belleza ha podido someterse la periodista para lucir una apariencia tan radiante? JALEOS ha contactado con el doctor Miguel de la Peña, director y fundador de las Clínicas Diego de León, para que, desde el punto de vista experto, dé respuesta a esa pregunta.

"La nueva imagen de Ana Rosa Quintana podría responder a un mantenimiento acertado y minucioso de su piel con procedimientos poco invasivos: la periodista cuenta con un físico envidiable. Su evolución beauty ha mejorado progresivamente a lo largo de los años", comienza relatando de la Peña. Y continúa: "Aunque su nuevo corte de pelo es uno de los cambios más evidentes, su aspecto podría denotar el efecto de una combinación de tratamientos antiaging enfocados tanto a combatir los signos de envejecimiento como a prevenirlos".

Ana Rosa Quintana en su vuelta al trabajo tras las vacaciones de verano. Mediaset

Además, el citado experto comenta que "por una parte, apreciamos que su tercio medio se muestra bastante más rejuvenecido que antes del verano. Sin pequeñas arrugas ni flacidez incipiente. Este resultado lo habría podido conseguir con los hilos tensores Silhouette Soft, que se aplican con un procedimiento muy sencillo. Estos hilos son reabsorbibles y contienen unos componentes que aportan hidratación y generan la producción de colágeno, el encargado de tensar y reafirmar la piel. Este tratamiento le habría costado unos 1.200 euros".

"Por otra parte, Ana Rosa habría complementado este tratamiento con infiltraciones de ácido hialurónico en el surco nasogeniano, es decir, las dos líneas que van desde ambos extremos de la nariz a ambos lados de la boca; en las líneas de marioneta, es decir, en las líneas de expresión que se intensifican con el paso de los años justo en las comisuras de los labios; y el código de barras, las pequeñas arrugas que se forman arriba del labio superior", se apunta desde la clínica de medicina estética.

El cirujano observa, además que "este mismo componente dérmico también lo habría utilizado para aumentar el volumen de los pómulos y definirlos, aportando jugosidad y un efecto dewy. Todos estos tratamientos de rellenos o fillers con ácido hialurónico le habrían costado un total de 1.500 euros, aproximadamente".

Ana Rosa Quintana en su segundo día de trabajo tras su descanso estival. Mediaset

Miguel de la Peña también ha posado sus ojos sobre los labios de la veterana periodista: "Sus labios también se notan más hidratados, jugosos y algo más perfilados, por lo que podría haberse realizado una hidratación labial a través de microinyecciones de ácido hialurónico. Le habría costado unos 400 euros. Además, podría haber recurrido a dos sesiones de HIFU en la zona del cuello y la papada para definir y combatir la flacidez. Este tratamiento de medicina estética funciona a través de ultrasonidos de alta potencia y contribuyen a generar mayor cantidad de colágeno. Actúa como un lifting, pero sin cirugía. Las dos sesiones le habrían costado unos 600 euros".

Y concluye: "Por último, para mantener bien hidratada e iluminada la piel, probablemente recurra a a una sesión integral con vitaminas compuesta por mesoterapia facial a través de la que se aplica un cocktail personalizado de vitaminas con ácido hialurónico por todo el rostro. Y la vitamin drip o vitamina C intravenosa, que se aplica de forma localizada en el brazo, pero su efecto se aprecia en 360, tanto en la piel de todo el cuerpo, el rostro y el cuero cabelludo. Además, también refuerza el sistema inmunológico y aporta energía y vitalidad. Le habría costado unos 450 euros".

En definitiva, una combinación de tratamientos que no requieren pasar por el quirófano y con los que ha conseguido un rejuvenecimiento sutil y muy natural.

Ana Rosa Quintana este miércoles en su programa. Mediaset

Ana Rosa, muy crítica con el Gobierno

El aterrizaje de Ana Rosa en su particular cortijo no solo ha arrastrado consigo los superficiales comentarios sobre su reluciente nuevo look. La periodista ha llegado con el arma cargada exigiendo responsabilidades al Ejecutivo ante la crisis del coronavirus. Así lo han recogido los medios de comunicación y las mismas redes sociales donde cada comentario suyo es analizado al detalle. Este miércoles, ante la primera Sesión de control al Gobierno en el Congreso, Quintana ha afirmado que "el panorama es desolador".

Con tres significativos datos objetivos, Ana Rosa pone de manifiesto la crítica situación por la que atraviesa España: "Somos líderes en todas las curvas. Tenemos todos los récords malos de Europa. Vamos por partes. Curva número uno: somos los que más contagios por coronavirus tenemos por 100.000 habitantes. Vamos sin frenos y cuesta abajo con 534.513 infecciones. Sanidad informó ayer de 8.964 nuevos casos. En el mundo solo nos supera el Brasil de Bolsonaro".

Ana Rosa Quintana en un acto público el pasado mes de enero. Gtres

Y continuaba: "Segunda curva: récord también de la caída del PIB con una bajada del 18,5 por ciento, como ya les conté el primer día cuando empezamos temporada. Me dijeron que era una exagerada, pero la media europea está en el 11,4 por ciento en el segundo trimestre del año. También somos los campeones en desempleo, con una bajada del 7,5 por ciento, el triple que en la eurozona".

Para concluir, Ana Rosa señaló "la tercera curva: la del fracaso escolar. Según la OCDE, el 30 por ciento de los jóvenes españoles entre 25 y 34 años no tiene estudios básicos, frente al 15 por ciento del resto de los países. Es decir, de esta salimos más pobres y más ignorantes".

