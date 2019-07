Quién es Raquel Perera, la mujer que trabajaba para Alejandro Sanz y terminó enamorándolo

El nombre de Raquel Perera (44 años), esposa de Alejandro Sanz (50), permanecía adormecido en los mentideros mediáticos hasta hace apenas unos días. Ha sido la revista Corazón, y en concreto, el periodista Aurelio Manzano, quien ha puesto foco sobre una información de la pareja que ha sorprendido a propios y extraños.

Según desvela la citada publicación, el matrimonio entre el cantante y la empresaria está atravesando por una grave crisis que habría desembocado en el cese temporal de la convivencia entre ellos. El motivo principal que se arroja, entre otros, es la supuesta aparición de una espectacular mujer caribeña que habría llegado a la vida del autor de Mi persona favorita. La información del periodista que ha desvelado el enorme bache personal en el matrimonio Sanz-Perera cobra fuerza cuando afirma que contactó con la propia Raquel y esta, en ningún caso, negó la crisis. Pero, ¿quién es Raquel Perera, madre de los dos hijos pequeños de Alejandro Sanz?

Raquel Perera, psicóloga, empresaria y amante del mar

Raquel Perera y Alejandro Sanz en Madrid.

Raquel Perera es psicóloga. Sin embargo, tras su diplomatura en Psicología, decidió especializarse en Comunicación y Marketing. Su relación con Alejandro Sanz empezó de manera muy discreta, en tanto que Raquel formaba parte de su equipo de asistencia personal. El entonces representante de Sanz contrató a Perera para trabajar con él y finalmente acabó llevando la comunicación artística del cantante, de quien se enamoró perdidamente.

Alejandro Sanz y Raquel Perera comenzaron una relación en el año 2007, dos años después de que el gaditano rompiese su matrimonio con Jaydy Michel (45), la madre de su primera hija, Manuela (18), y un año después de que se descubriera que tenía un hijo secreto: Alexander (16). Si bien es cierto, la relación entre Sanz y Perera no siempre ha estado exenta de polémica. En el año 2011, el músico tuvo que dar un paso al frente para esclarecer la información que apuntaba que había podido ser infiel a su entonces novia. La tercera persona en cuestión era Jass Reyes (29), una de las concursantes del programa La Voz México, donde Sanz era coach.

"Me ha sorprendido ver que me relacionan con Jass. Y además que hablen con tanta ligereza, sin tener ni idea del daño que pueden hacer. Es increíble el poco rigor profesional que existe en ese mundillo del chisme. No tod@s pero muchos son unos irresponsables y unos ineptos. Por supuesto no tengo nada que ver con Jass a la que solo me une una relación profesional y mi convencimiento de que es una gran artista, lo demás son mentiras con no se qué fin. Salud a tod@s y aquí se muere el tema al menos para mí" sentenció en Twitter.

La empresaria Raquel Perera y el cantante Alejandro Sanz.

En el ámbito profesional, Raquel Perera no ha dudado en lanzarse a la aventura de la empresa en varias ocasiones. Como anécdota, la esposa de Alejandro ha desvelado en varias entrevistas que llegó al mundo de la empresa fruto de una casualidad. A raíz de descubrir unas pequeñas manchas en la cara, encontró una crema de la firma Matriskin que consiguió distribuir en Miami. Además de la cosmética, Raquel se embarcó en otro proyecto exclusivamente de moda. Y en concreto, de camisetas. Bajo el nombre Rosas & Beats, el matrimonio creó una colección cuya temática giraba en torno a la música, representada a través de la guitarra como elemento central. Adora navegar en el mar y quienes la conocen hablan de ella como una mujer "inteligente, observadora, empática y que prefiere escuchar antes que hablar".

Alejandro Sanz, Raquel Perera y la boda sorpresa

Raquel Perera y Alejandro Sanz el día de su boda.

El 26 de mayo del año 2012, Raquel y Alejandro contrajeron matrimonio en su finca de Jarandilla de la Vera (Cáceres). Fue una sorpresa para todos, pues a sus invitados los convocaron con la excusa de la celebración del bautizo de su primer hijo en común, Dylan (8), que nació diez meses antes.

Con un comunicado y una foto, la pareja decidió informar de su nuevo estado civil: "Queremos confirmar y haceros partícipes a todos de la grata noticia de nuestro enlace matrimonial y compartir una imagen de ese día tan importante para nosotros. Fue un día muy bonito, único y emotivo y todo transcurrió tal y como lo habíamos soñado. La ceremonia religiosa se realizó en la más estricta intimidad el 23 de mayo en Barcelona y fue el sábado 26 durante la celebración del bautizo de nuestro hijo Dylan, donde renovamos nuestros votos matrimoniales en presencia de nuestros seres queridos. Queremos agradecer a la prensa el interés mostrado y el cariño recibido desde todos los rincones del mundo. Procura amar mientras vivas... en la vida no se ha encontrado nada mejor".

En julio de 2014, dos años y dos meses después de darse el 'sí, quiero', la pareja daba la bienvenida a su hija pequeña, Alma, que cumplirá cinco años a finales de este mes. Tanto la pequeña Alma como el mayor, Dylan, son el orgullo de sus padres, quienes no dudan en compartir imágenes suyas en sus redes sociales, aunque siempre protegiendo sus rostros.

El hecho de ser personas públicas que salvaguardan su vida privada hasta la extenuación no ha sido excusa para que Raquel, de alguna forma, se haya manifestado públicamente tras las noticias que hablan de su profunda crisis matrimonial. La empresaria tomaba las riendas de su Instagram y felicitaba al padre de sus dos hijos después del exitoso el concierto de fin de gira de Alejandro Sanz en Santiago de Compostela. "Felicidades", publicó junto al dibujo de un corazón y la foto de Sanz.

Instagram Story de Raquel Perera.

