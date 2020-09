El día que el padre de Terelu se pegó un tiro

Terelu Campos (55 años) publicó en 2017 su libro autobiográfico, Terelu Campos, Frente al espejo. Un relato basado en unas conversaciones íntimas con su amigo y periodista Kike Calleja, donde desvelaba algunos de los momentos más duros que ha tenido que vivir la colaboradora de Viva la vida. Sin duda, uno de los episodios más dramáticos e impactantes es la muerte de su padre. José María Borrego Doblas decidió quitarse la vida pegándose un tiro un 23 de julio de 1984 en Marbella. Terelu por aquel entonces tenía 18 años y su hermana, Carmen Borrego, 17. Ambas habían quedado con él antes del terrible suceso.

En Frente al espejo (Ediciones B) la tertuliana relataba cómo se desarrollaron los hechos y el inmenso dolor que sintieron. "No había ningún sobresalto en nuestras vidas. Mi hermana y yo estábamos en Málaga. 'Carmen, llama a papá y dile que mañana nos vamos con él a Marbella', le dije. Y mi padre dio una respuesta que en aquel momento nos pasó lógicamente desapercibida: 'No, esperaos que no me viene bien. Estoy bastante liado'. Lo siguiente es lo que se sabe. La historia ocurrió con premeditación y alevosía […] Y allí se pegó un tiro. Fenomenal, ¿no? Yo siento mucha pena, pero mucha pena por mí que tenía dieciocho años y por mi hermana que tenía diecisiete. No es fácil convivir con eso. No es sencillo olvidarte de esa gran putada".

Carmen Borrego y Terelu Campos. Gtres

Su madre fue la encargada de comunicarles la noticia. Ellas estaban en casa de su tía Lali. Su padre había ido a comer con unos amigos y después se fue a casa donde se suicidó. "En ese instante lo odié. Lo odié con toda mi alma. Con toda mi rabia. Y mi dolor. Y mi amor. Porque yo le quería. ¡Muchísimo! No podía perdonarle que dejara a mi madre como si fuera culpable de algo. La había puesto a los pies de los caballos. La había señalado delante de sus hijas y de todo lo demás como la responsable de lo sucedido. Mi madre no había hecho nada malo", aseguraba la periodista en su descargue: "Me desgració la vida de la manera más cruel. Tenía cuarenta y ocho años, le quedaban muchas cosas por vivir. Y a mí, junto a él, también".

Pasados los años, Terelu ha preferido recordar a su padre sin rencor y pensar en los bonitos momentos que vivió con él: "Me acuerdo de aQuel padre que me llevaba al parque y a tomar el vermut los domingos. Aquel padre que me llamaba guapa y me sacó de paseo una tarde de sol por la Gran Vía de Madrid. Lloro sin consuelo posible al recordar. Lloro porque nunca nada podrá devolverme aquellos momentos, aquella felicidad. Lloro porque a lo mejor hoy, más que nunca, lo necesito".

Lo que más lamenta la colaboradora de televisión es que su padre no haya conocido a sus nietos. A pesar de todo ha pasado página: "Hace unos cinco años me acercarqué a su tumba y le dije lo que, tal vez, a él le hubiera gustado escuchar: Bueno, te perdono".

