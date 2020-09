¿Está Rocío Carrasco detrás de Isabel Ávila, la supuesta amante de Antonio David? Él lo explica

Antonio David Flores (44 años) está teniendo una semana de lo más complicada posible. Y es que, además de la portada de Carmen Borrego (53) en la que habla de su hija, Rocío Flores (23), el colaborador ha tenido que hacer frente a los fantasmas del pasado. Isabel Ávila acudía al plató de Sálvame para hablar abiertamente de la infidelidad que, según ella y el polígrafo, el exguardia civil cometió hace 10 años, una vez casado con Olga Moreno. Unos momentos muy duros.

Ante esta situación, Antonio David ha acudido a su abogado para informarse sobre la nueva demanda que le ha interpuesto Rocío Carrasco (43) por hablar de ella en televisión. Así lo explicó en El programa de Ana Rosa: "Bien, ha ido bastante bien la verdad. Bueno, pues, una reunión que era necesaria y aclarando ciertos aspectos que tenía dudas".

Antonio David durante su conexión con 'El programa de Ana Rosa'. Mediaset

El colaborador de televisión deja entrever que hay una mano negra que está actuando por detrás para desacreditarle en estos días tan intensos, ya que no entiende cómo en la misma semana han salido tantas cosas en contra de él: "Me parece curioso lo siguiente: que durante esta última semana tengamos coincidencias como, por ejemplo, la portada de Borrego, que salga esta chica... Todo esto me hace pensar que es demasiada coincidencia que esta semana tenga tantos frentes abiertos en mi contra y que se provoque esa campaña de acoso y derribo, y desprestigio, que no sé cómo llamarlo".

Y añade: "Al final lo que llego a pensar es que hay una persona que mueve los hilos y el resto son marionetas, ¿no? Están funcionando a su antojo y ya está. Tampoco creo que sea Rocío Carrasco, pero me parece alarmante que en una semana se provoquen tantos frentes". Una vez más, Antonio David sale en defensa de su hija tras la polémica exclusiva de Carmen Borrego en una revista de tirada nacional y carga contra la pequeña de las Campos: "Ella ha abierto la veda y entonces no me queda otra que hacerle frente y que sepan que me han tocado lo que me duele y que a lo mejor se han equivocado de enemigo".

En cuanto a la demanda que ha recibido cuatro años después por parte de Rocío Carrasco, el colaborador asegura que no se la esperaba para nada: "¿Cómo iba a esperar una demanda cuatro años después? es imposible, pero bueno está todo bien y estoy tranquilo". Y en cuanto a la razón por la que lo ha vuelto hacer, Antonio contesta que: "No sé decirte, la verdad, eso tienes que preguntárselo a ella".

