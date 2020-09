Terelu Campos da el salto a Movistar+: la 'trampa' en este sorprendente fichaje como presentadora

Terelu Campos (55 años) ha comenzado el curso de septiembre levantando el vuelo en el ámbito profesional, aunque de forma discreta, pero segura. Además de su colaboración en el programa de fin de semana Viva la vida, la hija mayor de María Teresa Campos (79) lleva tiempo manteniendo conversaciones con distintas cadenas de televisión. La última información que manejaba JALEOS es que la madre de Alejandra Rubio (20) se encontraba negociando un espacio en Telemadrid, casa donde brilló en Con T de tarde y donde los jefes la tienen en alta estima.

Hace tiempo que decidió no prestar atención a proyectos de colaboración más allá del espacio antes mencionado de Telecinco y su trabajo en Huellas de elefante (Telemadrid): Terelu, si da el salto, es para presentar. Así lo dejaba patente hace un tiempo una buena amiga de la malagueña: "Tiene claro que, si puede elegir, presentará. Sabe que como colaboradora no puede dar más". Ahora, tras unos meses complicados marcados por la Covid-19, Terelu ha dado la sorpresa: se cambia de cadena para presentar en Movistar+ el programa Dar cera, pulir #0.

Terelu durante la presentación de un programa en Telemadrid. Gtres

Esa es la información que algunos medios han vertido, pero lo cierto es que tiene varios matices. No se trata de un trabajo inmediato, ni directamente formal como presentadora oficial. No, Terelu tan solo sustituirá a Patricia Conde (40) -la conductora habitual del espacio junto a Ángel Martín (42)- si esta causa baja por cualquier motivo. Solo en esos casos, y se explica a este periódico que esa suerte de 'cláusula' no es baladí: según se informa, esta es una medida de prevención que ha tomado la programa como consecuencia del coronavirus.

¿Cómo se gesta este fichaje?, interpela este medio a una persona de total solvencia y cercana al mundo Campos. En la cadena quedaron "gratamente sorprendidos" con Terelu cuando su madre, María Teresa Campos, grabó el espacio El cielo puede esperar. En aquel momento, la vis cómica de Terelu sorprende. Se apunta que la hija de Teresa no puede estar más ilusionada con este proyecto, porque, aunque sea puntualmente, va a poder hacer una de las cosas que más le llena: trabajar con y desde el humor. No en vano, la vena interpretativa de Terelu quedó más que patente en los sketchs de humor que hacía con su madre en Día a día. Continúan informando que este proyecto para nada supondrá ningún freno a otras negociaciones de la hija de María Teresa. De hecho, con Telemadrid sigue en comunicación.

Su madre, en su mejor momento en YouTube

Enredados por María Teresa Campos es el proyecto más ilusionante de la nueva y renovada Teresa. Una fuente deslizaba hace unos días más detalles de lo que su admirado público, los suscriptores, podrán ver. Se trata de sorprendentes e importantes novedades. Se contaba que uno de los aspectos que cambiará será el perfil de los invitados. María Teresa pretende darle a su programa "otro enfoque y se modificarán cosas en la estructura del mismo", además de elegir a rostros populares,pero "más alejados de la televisión".

Cabe recordar que a la malagueña siempre le ha gustado comentar, opinar e informar sobre política y crear debate y tertulia social: "En un momento como el que estamos, ella entiende que es necesario hablar de política y de cosas más rigurosas". Esto no quiere decir que secciones como la de su gran amiga Meli Camacho, de belleza y hábitos saludables, vayan a desaparecer, nada que ver: "Meli continuará como hasta ahora, lo que hará el programa será cambiar otros aspectos, mejorarlos". Termina el informante asegurando que la suerte de plató donde se graba -en casa de Teresa-también sufrirá cambios: "Se buscarán nuevos escenarios y habrá más inversión en la escenografía". Así, Teresa Campos vuelve... y por la puerta grande.

