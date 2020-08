De Carmen Alcayde a Terelu Campos: los presentadores que han quedado relegados a colaboradores

El mundo de la televisión es complejo. Ponerse frente a las cámaras lleva consigo una gran presión psicológica, ya que cada uno de los movimientos son analizados al instante por las miles de personas que están frente a la pantalla. Una tarea nada sencilla en la que nadie parece perdonar el más mínimo fallo. Es muy habitual que un presentador o presentadora se convierta de repente en el foco de todas las miradas. Un tiempo en el que la audiencia percibe que esa persona en cuestión acapara un gran espacio en la parrilla televisiva sin conocer muy bien el porqué de tanta notoriedad.

Cuando un programa de televisión alcanza el éxito, el conductor del mismo se convierte en su mejor abanderado. Un profesional que está avalado por un triunfo que lo refuerza mediáticamente y que tiende a disfrutar de las mieles que se general al saber que se han logrado alcanzar, incluso superar, los objetivos fijados. Un momento de gloria que puede esfumarse con la misma rapidez que llega.

En la televisión de nuestro país, son muchos los rostros conocidos que bien por haber fracasado después de un éxito, por una apuesta equivocada, o simplemente por una mera decisión de una cadena, pasan de ser presentadores a colaboradores. Un cambio de rol que si bien significa que continúan trabajando en la profesión, a algunos les cuesta encajar.

1. Terelu Campos

Terelu Campos a finales de los años 90 durante su etapa en Telemadrid. Gtres

La hija mayor de María Teresa Campos (79 años) siempre ha estado bastante apoyada por parte de su madre, pero Terelu (54) también consiguió hacerse un nombre en los medios por méritos propios. A finales de los años 90 y comienzos de los 2000, la malagueña se puso al frente de varios programas de televisión en calidad de presentadora, formatos que lograron hacer buenos datos de audiencia y que impulsaron sus popularidad. Con T de Tarde (1997-2004), Locos por Madrid (2007), La Granja (2005) o Sálvame Deluxe (2010-2014), son algunos de los títulos en los que Terelu ejerció de maestra de ceremonias. Un esplendor que a día de hoy reconoce que echa de menos, pese a que con el paso del tiempo ha logrado adaptarse con soltura a su papel de colaboradora.

2. Nando Escribano

Nando Escribano en Espejo Público. Antena3

Pese a su juventud, es un rostro muy conocido entre los telespectadores. Este catalán logró hacer de Mediaset su casa, concretamente en canal Divinity -propiedad del conglomerado de cadenas de Paolo Vasile (67)-, siendo él quién presentase el que durante años ha sido su programa estrella, Cazamariposas (2013-2020). Pero este no ha sido el único formato en el que Nando Escribano (32) ha ejercido de presentador, ya que en su currículum aparecen títulos como La caja Deluxe (2011), Sálvame Snow Week (2016), especiales de La Voz (2017), Socialité (2017) o el resumen diario de Supervivientes (2019). Un trayectoria nada despreciable que no ha sido aval para que haya encontrado un formato a su medida tras el final del programa que presentó junto a Núria Marín (38). Actualmente se encuentra en Antena3, concretamente en el programa Espejo Público, en el que participa como colaborador. Trabajo al que se ha incorporado recientemente.

3. Víctor Sandoval

Víctor Sandoval y Patricia Pérez, presentadores de 'Mama Mía'. Telemadrid

Es uno de los casos más conocidos, principalmente porque el propio protagonista se encarga de mencionarlo cada vez que considera oportuno. Víctor Sandoval (53) fue uno de los presentadores que creó estilo en lo que respecta a los programas del corazón en nuestro país, siendo Telemadrid, y concretamente Mama Mía (1999-2004), su mejor escaparate. El tándem que hacía con Patricia Pérez (46) les llevó a ser pareja de plató en varias ocasiones en programas como Xanadú (2003-2004) o A la Carta (2004). Una buena época profesional para el madrileño y que añora de forma recurrente. Su éxito durante una época fue tal, que era él quién sustituía a Jorge Javier Vázquez (50) durante sus vacaciones estivales en el que ha sido uno de los programas más míticos de Telecinco, Aquí hay tomate (2006-2007). Un espacio en el que siempre le acompañó Francine Gálvez (53). En el año 2007 decidió apostar por el mercado latino y se marchó a Miami, donde colaboró con la cadena Univisión. Una aventura que no salió bien y de la que regresó a España arruinado y divorciado de su marido, Nacho Polo. Acontencimientos que le llevaron a padecer problemas emocionales y profesionales de los que aún trata de reponerse. Desde entonces, Víctor Sandoval ha participado en innumerables programas de televisión con Sálvame e incluso ha sido concursante de varios realitys como GH VIP (2015) o Supervivientes (2016). Peripecias con las que sigue manteniéndose en el candelero.

4. Alonso Caparrós

Alonso Caparrós presentando 'Furor'. Antena3

Ha sido una de las grandes estrellas de la televisión. Su belleza y carisma lo encumbraron al olympo de los presentadores en España, siendo uno de los más demandados por las cadenas. Un valor seguro que hicieron del hijo del locutor Andrés Caparrós (73), todo un referente en los medios. La espontaneidad y la energía con la que se ponía al frente de los diferentes formatos, ha sido siempre su seña de identidad. Algo que ha expuesto en cadenas como TVE, Antena3 o Telecinco. El momento más álgido de su carrera le llega con Furor (1998-2006), un concurso de karaoke que hacía las delicias tanto de los famosos que participaban, como del público que lo veía desde sus casas. Maridos y Mujeres (1997), Música Sí (1997-1998), Menudas Estrellas (2002), La Isla de los Famosos (2003) o Punto Pelota (2014-2017), son algunos de los formatos en los que se ha puesto al timón. Un éxito que termina cuando toca fondo a consecuencia de sus confesas adicciones, que le provocan retirarse del foco que tanta gloria le proporcionó durante años. Pausa tras la cual Alonso Caparrós (49) se ha visto en la obligación de reinventarse como colaborador y tertuliano. Una faceta que no se le da nada mal y que le ha servido para seguir luchando contra la enfermedad que casi se lo quita todo.

5. Carmen Alcayde

Carmen Alcayde y Jorge Javier Vázquez recogiendo el premio TP en el año 2004. Gtres

La pareja televisiva que formó junto a Jorge Javier Vázquez en el programa Aquí hay Tomate (2003-2008), dio un soplo de aire fresco a los programas de corazón que existían hasta entonces. Esta valenciana supo aprovechar muy bien su primera oportunidad como presentadora en el mítico formato de Telecinco, pese a que en un principio confesó que no se sentía preparada debido a su desconocimiento sobre la crónica social. Fueron cinco años de éxito y mucha presión, dado que el espacio de Mediaset se convirtió en la amenaza de los famosos que estaban en aquel momento en medio del foco mediático. Problemas que se tradujeron en demandas y que no le hicieron perder la sonrisa y el sentido del humor que siempre ha mostrado tener. Tras la repentina cancelación del programa, Carmen Alcayde (47) comenzó a hacer su propio camino sin Jorge Javier Vázquez y se puso al frente de otros espacios. Las Gafas de Angelino (2008) o Fresa Ácida (2010) fueron los formatos que sin éxito intentaron mantenerla como presentadora, lo que no quitó para que la encargasen la tarea de ser la sustituta de Ana Rosa Quintana (64) durante dos veranos, concretamente en el año 2011 y 2012. Tras colaborar en numerosos programas de la cadena de Fuencarral, Carmen ha sido fichada recientemente por Atresmedia para el programa Zappeando. Nueva aventura con la que parece estar encantada.

6. Adriana Abenia

Adriana Abenia trabaja actualmente como colaboradora en 'Espejo Público'. Gtres

No puede decirse que la aragonesa haya tenido la oportunidad de ser presentadora de programas de éxito, pero sí que ha tenido talento para destacar como reportera y que a partir de ahí se le brindasen oportunidades para avanzar profesionalmente. Fresa Ácida (2010) fue el programa que Adriana Abenia (40) compartió con Carmen Alcayde, formato que si bien no obtuvo grandes resultados, sí que provocó que la cúpula de Sálvame la fichase como reportera estrella. Su rapidez y espontaneidad la llevaron a alcanzar una gran popularidad, que se tradujo en nuevas ofertas. ¡Hazte un Selfie! (2016-2017) o ¿Juegas o qué? (2019) son algunos de los formatos que ha presentado, una carrera que ahora mismo está volcada en su colaboración con el programa Espejo Publico.

[Más información: Laura Madrueño, Carmen Corazzini y Flora González: así son las 'chicas del tiempo' de Telecinco]