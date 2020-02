El futuro incierto de los trabajadores de 'Cazamariposas' tras el anuncio de su cancelación

Se avecinan cambios en el horizonte de uno de los programas más longevos de Mediaset España. Cazamariposas, 'el corazón más gamberro de Divinity', echa el cierre tras casi siete años de emisión ininterrumpida. La decisión de clausurar el formato de La Fábrica de la Tele ha sido una sorpresa para el equipo, incluyendo presentadores, redactores, editores y todos los profesionales que preparan el contenido diario del espacio de entretenimiento.

Su futuro se presenta incierto en estos momentos, pues según la información que maneja JALEOS, el último Cazamariposas se emitirá el próximo viernes 14 de febrero y será a partir de entonces cuando sus trabajadores comiencen a saber qué sucederá con ellos.

Si bien algunas de las personas que conforman el formato se encuentran "nerviosas" por la decisión de la cúpula del grupo audiovisual, otros de ellos lo ven como "una oportunidad de cambio". Aunque no siempre sucede, lo natural en estos casos es que los responsables de las productoras intenten reubicar a los miembros de su plantilla en otros formatos. Cabe destacar que La Fábrica de la Tele es una de las productoras más potentes y que más programas de televisión produce actualmente en la mayoría de las franjas horarios de Mediaset, incluyendo a Telecinco, Cuatro y Divinity.

Nuria Martín y Nando Escribano al frente de 'Cazamariposas'.

Cazamariposas ha encajado la determinación de clausurar el programa como tan solo ellos saben hacerlo. Restando hierro al asunto y otorgándole el toque ácido propio del programa desde su origen, los presentadores, Nuria Marín (38 años) y Nando Escribano (31) tomaban las riendas del primer Cazamariposas tras el anuncio desvelando lo siguiente: "Va a ser un programa complicado hoy. Ayer conocimos la noticia de que Cazamariposas... (gesto de cortar el cuello) se acaba. Hoy no es el último día, todavía nos quedan 12. Después de siete años no me esperaba que esto fuera a pasar", comentaba Marín con cierta emoción. Pero cuando llegaba el turno de Escribano el tono cambiaba, el humor volvía a reinar y el entretenimiento a sus espectadores se convertía, de nuevo, en su máxima prioridad.

"Siempre decíamos que Cazamariposas era inmortal. Pero... Lo único que puedo decir es que vamos a morir matando", comentaba el catalán. A continuación tomaba el testigo Nuria Marín y advertía a los famosos con lo siguiente: "Si a veces hemos sido unos hijos de p cuando el programa estaba bien, imaginaos sabiendo que el programa va a morir. ¡Que se preparen!". Desde entonces, desde el privilegiado espacio que les brinda la cadena menor del grupo dirigido por Paolo Vasile (67), algunos de los redactores han aprovechado para mostrar entre vídeo y vídeo, sus currículos en pantallas gigantes.

Además, han cambiado el rótulo principal del programa -de Cazamariposas a CazamaRIPosas- e incluso se han tomado a chanza el último premio que le han entregado. Tan solo días después de que se conociera la cancelación del programa, han sido galardonados con el premio Alegría de vivir al Mejor Programa de Entretenimiento. El conductor, Nando Escribano, comentaba entre risas: "Es nuestro primer premio póstumo".

Pero las sorpresas no terminan en la parrilla de Mediaset. Nuria Marín es la única salvada de todo Cazamariposas y tendrá su propio espacio en directo. Será un programa con periodicidad diaria y según la nota de prensa emitida por la cadena se tratará de"un nuevo espacio que interconectará todo el universo único de Mediaset España, con el carácter propio e inimitable de los realities, talents y formatos innovadores del grupo, con el sello inconfundible de La Fábrica de la Tele, marcado por el ritmo, la diversión y el disparate".

Y aunque en el documento no se aclara específicamente, el programa podría tener tintes muy parecidos con el ya casi extinto Cazamariposas. Mediaset España optaría por un nombre diferente y será a partir del día de San Valentín cuando se conozca si los trabajadores del programa diario permanecerán en sus filas.

