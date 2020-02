'Sálvame' quiere recuperar a Terelu Campos como colaboradora: su 'guerra' con 'Viva la vida'

Fue en mayo de 2019 cuando el programa Sálvame anunció oficialmente que Terelu Campos (54 años) abandonaba el programa definitivamente después de nueve años colaborando. Lo hacía en pleno escenario convulso en el que sus compañeros "lincharon" a su hermana Carmen Borrego (53) y, aparentemente, para no volver. Una firme decisión. Al poco, se supo de su fichaje por Viva la vida, un espacio más amable en el que encontró su horma del zapato.

Sin embargo, después de mucho tiempo no queriendo ver ese espacio que tanto daño le había hecho, ahora parece que algo ha cambiado: Terelu se ha acercado a Sálvame, ha habido un alto en la guerra y, según ha podido conocer JALEOS, "no se trata de un juego, hay más cordialidad". Por tanto, la 'guerra' entre las productoras de ambos programas está servida: La fábrica de la tele vs. Cuarzo.

Terelu junto a David Valldeperas, uno de los directores de 'Sálvame', en una imagen reciente. Gtres

Dos empresas 'amigas' que se batirían en duelo por este fichaje, de mover ficha oficial. Terelu, de momento, "se lo toma con sentido del humor", pero mientras ella solo acierta a decir que tan solo volvería a Sálvame si se crea una versión Chirimoya, a este periódico llega el "auténtico interés" del espacio por volver a tener a Terelu en su plantel de colaboradores: "Lo que es un hecho es que sería un plus para el programa". De entrada, y sin nada hablado formalmente, ya existe una 'maquinaria' desplegada para convencerla. ¿Conseguirá el programa su objetivo? Solo el tiempo lo dirá.

El 'salto' de su hija a la tele

Fue a principios de año cuando saltó la noticia de que Alejandra Rubio (19) daba un paso al frente en su relación con los medios de comunicación y confirmaba su fichaje como colaboradora de La isla de las tentaciones, el nuevo reality de Mediaset que está arrasando. De esta manera, la influencer y estudiante de Derecho ha dejado atrás las reticencias que mostraba para participar en el medio que dio popularidad a su familia.

La presencia de Alejandra en los platós ha aumentado el interés que ya suscitaba como personaje del corazón por ser parte del clan Campos. Un seguimiento mediático que, según ella misma ha confesado, le ha granjeado jugosas ofertas televisivas: "Me llamaron para ir a Supervivientes y dije que no. Tampoco quise ir a los debates", desvelaba, asegurando que el medio televisivo no le resultaba atractivo: "Creo que se valora más la mala educación y el liarla parda que una persona que hace bien su trabajo", comentaba. Unas críticas de las que ahora no parece quedar nada. Tras su experiencia en el plató de La isla de las tentaciones, ¿se lanzará Alejandra Rubio a la aventura de participar como concursante en algún reality?

La situación laboral de su madre

María Teresa Campos junto a Paolo Vasile en su reencuentro en Cibeles. Gtres

Mientras que Terelu se podría debatir entre dos programas como colaboradora, su madre, María Teresa Campos, a través de la ayuda de su hija Carmen Borrego está más cerca de volver a la televisión, como informó este periódico hace unas semanas. 2020 le ha traído una buena noticia a nivel profesional cargada de esperanzas. Borrego lleva bastante tiempo negociando con FORTA, la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos. La oferta de Borrego ha llegado a Telemadrid, Castilla la Mancha y Canal Sur.

Este periódico pudo conocer que esta negociación que mantiene Campos la hace mirar al futuro con cierto ánimo y esperanza para seguir adelante en medio de tanta debacle emocional tras su ruptura con Edmundo. "Es lo que necesitaba y, por fin, lo ha conseguido. Está ilusionada y comenta en su entorno que lo que más necesita es trabajar cuanto antes", comentaba una persona de su círculo más íntimo. Mientras que ese momento se materializa, esta semana Teresa ha protagonizado, durante el desfile de su nieta Alejandra Rubio en Cibeles Fashion Week, uno de los reencuentros más inesperados al coincidir en el front row con Paolo Vasile (67).

Se ha tratado de uno de los momentos más comentados de la semana después de las pullas que María Teresa le ha lanzado desde que el consejero delegado de Mediaset decidiera no renovarle su contrato de cadena. En las imágenes se puede ver cómo Teresa y Paolo hablan, sonríen y comentan el desfile. Ha habido quien ha querido ver en esta actitud un posible alto al fuego y un regreso de Campos a la cadena de Fuencarral, pero este periódico ha podido confirmar que nada más lejos de la realidad: "Ella ha aceptado y asumido que esa etapa ya pasó".

