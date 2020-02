El tenso reencuentro de Estela Grande con Diego Matamoros y Sofía Suescun

Estela Grande (25 años) ha sido la quinta expulsada de El tiempo del descuento y como era de esperar, el reencuentro en plató con su marido, Diego Matamoros (34), estuvo lleno de tensión. La nuera de Kiko Matamoros ha sido más sincera que nunca en su entrevista en el plató con Jorge Javier Vázquez (49). Quizás fue este uno de los motivos que hizo se enfrentara con su pareja en directo.

Pese a su evidente malestar por algunas actitudes de Estela, Diego Matamoros trató de recibir a su mujer de la manera más cordial posible. Estela se dio cuenta nada más poner un pie en el plató de que su marido estaba molesto con ella por su actuación en la que ha sido su segunda oportunidad en la casa de Guadalix de la Sierra: "Me he dado cuenta nada más entrar de que ha pasado algo".

El hijo de Kiko Matamoros (63) no quería tener una discusión delante de las cámaras y se mostraba bastante reacio a mostrar su opinión en plató, pero lo cierto es que terminó sacando a relucir su resentimiento: "Lo que hablamos te ha dado igual, para ti es una cosa y para mí otra, aquí he estado apoyándote". Estela Grande, por su parte, aseguró no arrepentirse de la reconciliación que ha tenido con Kiko Jiménez (27), y es que parece que la exconcursante tiene más claro que nunca que quiere mantener una amistad con él: "Le tengo mucho cariño, tenemos una química que no he tenido con ninguno de mis otros compañeros y al final eso es irremediable".

Diego Matamoros mostraba incredulidad ante las explicaciones que estaba dando su mujer, dando a entender que lo que ella el dijo en casa antes de entrar fue distinto a lo que ha llevado a cabo en el concurso. Estela, ante el asombro de su chico, respondía a Jorge: "Creo que no estoy haciendo nada mal y no puedo fustigarme, yo misma me tengo que convencer de que lo que estoy haciendo no es malo".

La última palabra la tenía Diego Matamoros, quien aseguró que no lo estaba pasando bien porque era un momento incómodo: "Para mí es un mal trago, no quiero ser sincero con todo, prefiero estar tranquilo", zanjaba el hijo del colaborador de Sálvame, que esperaba poder tener la esperada conversación con su mujer fuera de cámaras y tranquilizaba a Estela con un beso.

Tensión con Sofía

Sofía Suescun ha acusado a Estela de ocultar que le gusta Kiko Jiménez.

Si Estela se pensaba que tras su reencuentro con Diego Matamoros no tendría ningún momento más incómodo en plató, estaba equivocada. La exconcursante tuvo que enfrentarse a Sofía Suescun (23), quien aseguró sobre ella que había sido una falsa y una traicionera. Pero la expulsada, lejos de quedarse callada, contestó rotunda: "Sofía, yo a tu pareja la trato con muchísimo respeto, entonces espero que tú hagas lo mismo con la mía".

Sofía, con el tono sarcástico propio de ella, le contestaba a la exconcursante: "Estela, tu fallo ha sido no reconocer las cosas desde un primer momento, yo no te juzgo pero a ti te gusta Kiko y eso ha traído todas estas consecuencias", afirmaba. "Espero que muestres que es real la amistad que tienes con Kiko y que cuando te acuestas con este tío -Diego- no te cambie la percepción de él", zanjaba la de Pamplona.

Lo cierto es que las intenciones de Estela y Kiko de trasladar su reconciliación más allá de las paredes de Guadalix y mantener una bonita amistad fuera de la casa se complican. Pues ni Diego Matamoros ni Sofía Suescun parecen cómodos ante la situación de sus respectivas parejas, que desde su paso por Gran Hermano VIP están en el punto de mira por su supuesta atracción.

