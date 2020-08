Desy Rodríguez ('GH'): "Dejé mi trabajo de auxiliar de geriatría por trabajar en 'Veneno'"

Desirée Rodríguez (34 años), conocida popularmente como Desy o Desy de Gran Hermano, va camino de despojarse para siempre de la etiqueta del famoso reality de Telecinco. La sevillana ha interpretado con gran éxito de público y crítica a Paca La Piraña, la mejor amiga de Cristina La Veneno, en la serie Veneno, dirigida por Javier Calvo (28) y Javier Ambrossi (35) para Atresplayer Premium.

Hace apenas unos días se conocía la noticia de que, por fin, terminaba el rodaje de biopic de la artista de Adra. Una producción que se empezó a grabar en enero y que, como la mayoría de proyectos que se iniciaron entonces, tuvo que hacer un parón forzoso en el camino a causa del confinamiento provocado por el coronavirus. Pero Veneno ya tiene fecha de emisión para su próximo capítulo. A partir del 20 de septiembre, y una vez por semana, los fanáticos de Cristina, que se cuentan por millones, podrán ver un reflejo de su vida a través de los ojos de los Javis.

Ahora JALEOS se ha puesto en contacto con Desy para conocer cómo dieron con ella para participar en la serie, cómo ha vivido la experiencia durante el tiempo de rodaje y cómo es su vida en la actualidad tras la apabullante acogida del contenido más visto de la plataforma online de Atresmedia.

Daniela Santiago, Desirée Rodríguez y Ester Expósito en el primer capítulo de 'Veneno'.

"Yo estaba buscando trabajo y se puso en contacto conmigo a través de Instagram la agencia de Yolanda Serrano y Eva Leira. Me dijeron que tenían una propuesta para mí y yo creía que era para una sesión de fotos o una entrevista... Les di mi teléfono y entre tanto, Javi Ambrossi me escribió diciéndome que la agencia no lograba contactar conmigo. Me llamaron para una prueba de cámara y fui a Madrid. Yo no esperaba que fuera para esto porque yo ya sabía que habían empezado a grabar en Almería el segundo capítulo, el de la infancia de la Veneno. ¡Cómo me iba a esperar yo que me propusieran hacer el papel de Paca la Piraña en su juventud!", detalla Desy, con la voz aún entrecortada de la emoción.

Y prosigue: "Me llamaron y me dijeron que el papel era mío. Yo estaba muerta de miedo, claro, nunca había hecho nada de interpretación. Había presentado alguna gala de moda, alguna actuación, pero algo de tal envergadura... Jamás. Esto era un reto para mí y una oportunidad que si salía mal, me hundía".

Para bordar el papel, Desy confió en Félix del Valle, profesor de Interpretación, Oratoria y Puesta en Escena de la agencia Gaby Varilla Models. Para poder formarse y dar la talla ante este gran proyecto, la sevillana también necesitaba tiempo. "Yo estaba trabajando a la vez de auxiliar de geriatría en Sevilla. Me cambiaron y me mandaron a Granada justo antes de la grabación, pedí días libres para grabar y no me los dieron. Por lo tanto, decidí dejar el trabajo para centrarme en la serie".

Desy Rodríguez junto a Félix del Valle.

Desy se muestra profundamente agradecida con toda la producción de Veneno, y así lo manifiesta: "Me mandaron un chófer desde Madrid a Granada para que me recogiera y el primer día fue impresionante. Llegar allí y verme rodeada de atenciones, peluqueros, maquilladores, los directores, la toma de contacto con Jedet, con Daniela Santiago... Después, las grabaciones han durado meses, hemos grabado en el Parque del Oeste con frío, lloviendo, pero no nos importaba. Hemos vivido un compañerismo tremendo. Me he sentido superquerida, superatendida, no nos ha faltado nunca nada. Nos ponían parches de calor para que no pasáramos frío, había personas a cargo de nosotras para que nos quitasen los tacones en los momentos que parábamos de grabar, nos daban abrigos. Los Javis me han hecho sentir como una reina".

Desy en los asientos de detrás de un coche en una de las escenas de 'Veneno'.

No es la primera experiencia de Desy en la televisión, pues ella fue finalista de la decimocuarta edición de Gran Hermano. "No se puede comparar con Gran Hermano", señala la actriz. "Gran Hermano fue muy importante en mi vida pero esto ha sido una oportunidad única, un carro del que no me pienso bajar ni pa' Dios. Estoy muy ilusionada con seguir con la interpretación y estoy apuntándome a todos los castings para coger experiencia y vivir de esto".

Desy se mete en la piel de la mejor amiga de Cristina, la persona que mejor la conoció desde su adolescencia hasta el día de su muerte. "Conocí a Paca La Piraña y, claro, como no había material de ella para tomarla como referente, pues en el primer capítulo -el que se ha visto ya- fui yo misma... Interpreto el guión y el personaje pero soy yo misma. Aún hay mucho que descubrir de mi personaje porque realmente pasa momentos muy bonitos y a la vez muy dramáticos. Paca es la persona que más cerca está de Cristina. Conocer a la Paca de verdad ha sido muy especial".

Desy y Paca La Piraña. Redes sociales

Pero, ¿cómo es la vida de Desy en la actualidad? ¿Dónde vive? ¿Está enamorada? Ella misma responde: "Estoy viviendo en Málaga desde hace unos cuatro meses. Conocí a mi pareja antes del confinamiento, durante la grabación de Veneno, y él vivía aquí en Torremolinos, así que me vine con él".

"Sobre proyectos profesionales", subraya, "la semana que viene sale la nueva edición de mi libro: nueva imagen y nuevo contenido. El primer libro tenía muchos secretos por respeto a mi familia y a mi padre, pero esta edición es tal cual ha pasado mi vida y está todo: desde que nací con los momentos duros, los momentos buenos y sin ningún tipo de secreto ni de barrera. También me han ofrecido llevar el nuevo Mister Universo Turismo Málaga".

Para concluir, la intérprete habla de que está "tranquila", "feliz" y lanza una auténtica declaración de intenciones al más puro estilo Desy: "Estoy preparada con el pecho abierto para recibir cañones de artillería".

