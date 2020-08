Karina revoluciona las redes en su peor momento: "Instagram me ha salvado de caer en una depresión"

Está de rabiosa actualidad. Karina (73 años) ha logrado ponerse en boca de todos a consecuencia de uno de sus últimos vídeos que ha compartido en sus redes sociales, donde aparece cantando una canción con la que intenta concienciar sobre el uso de las mascarillas para así frenar la propagación de la Covid-19. Conocida por todos gracias a éxitos del pop español como El baúl de los recuerdos o Las flechas del amor, la jienense ha decidido poner banda sonora a los difíciles momentos que atravesamos.

A las pocas horas de que su divertido vídeo fuera publicado, plataformas como Instagram o Twitter se hicieron eco de la nueva creación de Karina, que ha logrado, sin ella pretenderlo, convertirse en uno de los memes más recurrentes durante la última semana. Un acercamiento al público joven que la que fuera representante de España en el Festival de Eurovisión 1971 -donde quedó en segunda posición- no esperaba, y del que dice estar muy orgullosa.

JALEOS ha podido charlar con ella y preguntarle cómo se siente tras el impacto que está teniendo en redes, además de conocer cómo está viviendo todo lo que acontece a consecuencia del virus que asola a todo el mundo. Una entrevista en la que Karina demuestra que es posible reinventarse una vez pasados los 70.

Karina cantando su canción sobre las mascarillas. Instagram

¿Esperaba que este vídeo fuera a tener tanto éxito?

No, para nada. No esperaba que tuviera tanta repercusión. Desde el confinamiento empecé a hacer los vídeos para Instagram, primero por distraerme, porque estaba muy agobiada en casa, y también para dar ánimo a la gente mayor, que ha sido la más afectada. Cantaba mis canciones de siempre e intentaba trasmitirles alegría.

¿Cómo se le ocurre hacer la canción?

Pues de la manera más ingenua, tonta e inocente. Me dio por esa canción, que hace años que no la canto y que realmente fue grabada para una película. La canción es de Juan Carlos Calderón y empecé cantando la letra original. Después me fui inventado otra al son de la canción y añadí lo de las mascarillas, pero sin pretensión alguna. Fue una cosa espontánea.

Es un mensaje con el que usted está muy concienciada.

Yo por lo menos sí, estoy muy concienciada con el asunto. Mi hija pequeña, Rocío, que tiene 30 años, es enfermera en Castellón en el Hospital Provincial. Ella está en primera línea. Mi otra hija, Azhara, que vive en Madrid, me traía la comida a casa durante las primeras semanas de encierro y siempre con la mascarilla puesta y con mucha precaución. Sinceramente creo que las normas están para cumplirse, si no las cumplen... cada uno tiene que ser responsable, no me voy a meter ahí. Yo quiero cuidarme, tengo 73 años y soy población de riesgo. No quiero coger 'el bicho' porque quiero seguir viviendo y poder ver crecer a mis nietos.

Azahara, hija de Karina y su exmarido, Juan Miguel, durante una jornada de trabajo. Cesión de Karina

¿Cómo se le ocurre dar el salto a las redes sociales y quién le muestra esta posibilidad?

Tengo que decir que a mí los vídeos me han salvado en caer en una depresión. Me han distraído mucho, y la gente se ha divertido. Hace muchos años que no tengo un éxito grande con mis canciones, esa es la verdad, y si ahora resulta que lo tengo con esto de las mascarillas... ¡pues mira qué bien!. Yo tenía Instagram hace un par de años. Subíamos alguna foto de alguna actuación, pero no tenía muchos seguidores al no estar de tanta actualidad, tenía 300, 400. A raíz del confinamiento mis hijas me animaron a que hiciera vídeos para que cada día me arreglase como si fuera a salir y así me distrajera. Me peinara, me maquillara, no me levantase tarde, hiciera mi tabla de gimnasia... Empecé a hacer vídeos y tuve que aprender, al principio me los subía Azahara. Poco a poco fueron subiendo los seguidores, de hecho cuando llegué a 6.000 grabé un vídeo en el que aparecía súper contenta. Ahora tengo 16.000 y la verdad es que estoy muy feliz, para Christina Aguilera (39) serán pocos pero para mí están fenomenal.

¿Cómo ha sido su experiencia durante el confinamiento?

Las dos primeras semanas lo viví muy mal, el miedo se apoderó de mí. El no saber qué iba a pasar. Llamaba a la farmacia y me traían las cosas a la puerta, desinfectando siempre todo, mi hija me traía la compra del supermercado y me decía que abriese la puerta cuando ella se fuera. Me daba muchísima pena no poder tocarla, no poder verla apenas... Ha sido muy duro, pero mi fe me ha ayudado mucho. Tengo mis santos y les pedía por todos. También he leído, he ordenado fotos, cosas de casa que vas dejando y que ahora con tanto tiempo he hecho. Luego los vídeos me han salvado de estar muy mal anímicamente, lo tengo que decir. Vivo en un apartamento de 58 metros cuadrados, que está muy bien pero no tengo balcón. Me imaginaba a los pobres abuelos que están en residencias, en habitaciones más pequeñas que mi casa, y me ponía muy triste. Con esto de Instagram también quería trasmitirles un poco de esperanza y sacarles una sonrisa.

La artista reconoce que su actividad en redes la ha salvado de una depresión. Gtres

¿Ha sentido miedo?

Yo he tenido un cierto miedo, pero la verdad es que al no salir he tenido pocas posibilidades de contraer nada. He estado muy resguardada. En ese sentido yo he pensado siempre que teniendo tantas precauciones no lo iba a coger, pero sí es cierto que llegué a un momento en el que era exagerada con las precauciones, hasta llegar a ser graciosa. Lavar toda la ropa cada vez que he salido, cuando se podía salir, todo el día con los geles hidroalcohólicos...

Imagino que conocerá la postura de Miguel Bosé, ¿Qué le parece?

Dios me libre a mí de juzgar a nadie, cada cual es libre de decir y decidir en su vida. Hay gente de todo, como el que no quiere vacunarse, pero yo sí. Creo que las personas que están a cargo de cuidar de nuestra salud no nos engañan. Que alguien se acabe muriendo por no tratarse... no estoy de acuerdo. Mi mensaje es que la gente se proteja y que hagan caso a los médicos.

Ha comentado que le gustaría grabar esta versión de manera más profesional

De momento no ha habido ninguna propuesta, pero esta canción ya estaba grabada y se puede hacer una versión nueva. Pero con estas cosas nunca se saben... a saber si se acaba grabando una nueva versión con la letra de las mascarillas.

¿Se le ha caído algún trabajo por la crisis de la Covid?

Sí, yo grabé un nuevo trabajo que salió en noviembre y solo he podido hacer algo de promoción en enero y febrero. El cinco de marzo hice mi última actuación en las Palmas de Gran Canaria, en el carnaval. Pero cuando nos confinaron se empezaron a cancelar cosas, qué se le va a hacer.... la salud es lo primero. Además mira, hay que reinventarse, yo ahora con mi Instagram. Seguiré haciendo mis vídeos para que la gente disfrute y ya está.

[Más información: Viva Karina, fuera Bosé: el delirante vídeo a favor de la mascarilla que ya ha visto media España]